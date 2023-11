Las dos citas más importantes de Petro: la reunión con los diez “cacaos” del empresariado y con Uribe, en medio de críticas y desconfianza

Lluvia de críticas al encuentro

“A mí me parece bien que en el país haya acuerdos, pero ¿qué es un acuerdo? Un acuerdo no puede ser un contrato por adhesión, no es llamar a las personas y decir, mira, aquí está lo que yo quiero, luego firme acá o si no, aténgase a las consecuencias”, sostuvo Duque. (Photo by Riccardo Savi/Getty Images for Concordia Summit) | Foto: Getty Images for Concordia Summi