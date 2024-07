Presidente Petro llegó a Panamá para asistir a la toma de posesión de José Raúl Mulino

Al mandatario colombiano se le vio acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Luis Gilberto Murillo, a quien en su posesión le había realizado una particular petición sobre la construcción de la megaobra del canal de Panamá.

Además, aseguró: “No de los agentes que querían el atraso, sino de los agentes que querían la libertad y la democracia en toda América y cómo se juntaron y cómo murieron también por sus ideas. Mucho antes del Che Guevara, ya había internacionalistas latinoamericanos peleando por la libertad. No nos ha ido mal en el mundo porque hemos confluido con las causas justas”.

“Es uno de los temas más importantes a abordar, en primer lugar, yo aspiro a tener una muy buena relación y comunicación con el presidente Petro. Colombia es nuestro vecino y compartimos esa frontera y los problemas de esa frontera, no de ahora, de hace muchos años”, señaló Mulino.

Además, agregó que “este problema migratorio es desgastante para los dos países, más para nosotros que tenemos que cargar con un peso económico multi multimillonario. Yo he propuesto cerrar esa frontera con apoyo tecnológico, con apoyo de nuestro Servicio Nacional de Fronteras en una forma que se pueda hacer”.

Y explicó: “Yo como ministro de Seguridad, viajaba dos o tres veces al mes a esa área del Darién, y conozco perfectamente lo inhóspito que es y lo difícil que es, pero con buen patrullaje constante, con tecnología, con drones y sobre todo con un plan importante de repatriación, que trataré de conseguir con el apoyo de Estados Unidos, nuestro propio medio, nuestros propios recursos, pero que la gente sepa que si bien Colombia tiene la puerta de salida para los Estados Unidos, nosotros tenemos la entrada y toda esa gente no se quiere quedar en Panamá, no quiere trabajo en Panamá, esa gente quiere llegar al sueño americano allá a Texas, a Florida, a tener una mejor vida y no los culpo, pero esto tiene que ser una estrategia que programemos internacionalmente para poder lograrlo”.