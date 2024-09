Presidente Petro pidió a la Fiscalía investigar a concejal de Córdoba por poseer 5.000 hectáreas que alias Macaco entregó al Estado

A su turno, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, también reveló por la misma vía el particular caso: “Es fundamental que las autoridades de @PoliciaColombia investiguen a David Jorge Márquez Chegne, concejal del partido de La U de Buenavista (Córdoba) y su relación con alrededor de 5 mil hectáreas que eran de (alias) Macaco y han sido explotadas económicamente sin contrato de arrendamiento con el Fondo de Reparación.

También dijo el presidente Petro en su intervención: “Tienen que garantizarle al campesina y campesina beneficiaria, de la cual ya aquí hay una parte que va a vivir mejor, si no esto no tiene gracia y no tiene sentido, que ustedes vivan mejor. La promesa del Gobierno del cambio es que el campesinado de Colombia pueda vivir mejor, porque esa es la magia, la esencia de la paz en este que es el país de la belleza”.