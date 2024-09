Sandra Ortiz, mencionada en el escándalo de la UNGRD, habla de la manipulación de frenos de su camioneta. “Si hubiera ido en carretera estaría muerta”

La ex alta consejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz está viva de milagro, según le confiesa a SEMANA . El miércoles 11 de septiembre, la camioneta blindada, adscrita a la Unidad Nacional de Protección y en la que se desplazaba de Bogotá a Tunja, se quedó sin frenos.

Hubo momentos de pánico cuando uno de los testigos del automotor se encendió y avisó al conductor que algo extraño estaba ocurriendo. Él le advirtió a la exfuncionaria del Gobierno Petro que se estaba quedando sin frenos, y ella solo pensó en Dios y en sus hijas. “Fue entrando a la portería de la vivienda, cuando veníamos cerca de mi casa, que nos dimos cuenta de que no teníamos frenos. Gracias a Dios, no pasó a mayores”, narró a SEMANA .

Sandra Ortiz contrató un informe de revisión que concluyó que la camioneta de la UNP con la que se moviliza presenta manipulación de frenos y repuestos no originales. | Foto: Suministrada a Semana A.P.I.

Y hay razones para plantearse el interrogante. Ortiz podría, eventualmente, convertirse en una pieza clave en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), porque, según el exdirector de esa entidad Sneyder Pinilla, ella fue la supuesta mensajera que, al parecer, llevó los 3.000 millones de pesos al expresidente del Senado Iván Name para empujar las reformas de Petro en el Congreso. “¿Mensajera de qué? Eso no le cabe en la cabeza a nadie”, se defendió.

Ortiz acudió en agosto a un interrogatorio de la Fiscalía, pero no logró hablar por un ataque de nervios. Al día de hoy, aún no hay fecha para su declaración. Ella tiene miedo, pero no lo dice porque poco habla con la prensa. Teme por su vida y la de su familia. Y por eso, lo primero que hizo fue contratar de su bolsillo una inspección visual del sistema de frenos con la firma Alborautos S.A.S., especializada en camionetas de la marca Toyota en Boyacá.