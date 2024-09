UNP habla de falla en sistema de frenos en camioneta de exconsejera Sandra Ortiz: reconoce que se hizo mantenimiento a mangueras de frenado

Ante lo sucedido, la UNP designó otro vehículo sustituto en Bogotá, donde está ubicada la beneficiaria. Sin embargo, “el proceso se dilató porque la beneficiaria no realizó un cambio oportuno de la ciudad de residencia. En la actualidad, la beneficiaria tiene esquema de seguridad completo”, remató el comunicado.

La UNP hizo un relato general de los mantenimientos al vehículo. Sin embargo, no entró al fondo del asunto. Al menos, no se refirió al informe de Toyota que Ortiz contrató con dinero de su bolsillo y que reveló SEMANA y confirmó manipulación en el sistema de frenos y partes del vehículo que no eran originales, pese a que la camioneta es nueva.