“Puede ser su pretensión, ya no le sirvió la del 91”: María Fernanda Cabal en alerta por posible Constituyente de Petro

Agudas críticas lanzó la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, en contra del presidente Gustavo Petro, en medio de la profunda crisis por la que atraviesa el Gobierno nacional del Pacto Histórico, por el reciente remezón ministerial y la ruptura de la coalición.

En diálogo con SEMANA, la senadora Cabal sin tapujos y de manera directa arremetió contra Petro, advirtiendo que “su vida como anarquista terminó”, a su vez lanzó una alerta por la salida al balcón que realizará el mandatario colombiano el primero de mayo en la Casa de Nariño.

“Lo que pasa es que el presidente Petro no ha querido entender que su vida de anarquista se acabó, que le tocó ejercer como jefe de Gobierno y jefe de Estado, y mientras no lo entienda su popularidad seguirá reduciéndose y lo peligroso es que no va a tener gobernabilidad”, sostuvo Cabal.

Y también señaló la congresista: “No es llamado a las calles y a la violencia que eso se resuelve, gústele o no en Colombia hay equilibrio de poderes, con todo lo que yo he sido crítica de las decisiones de las cortes le digo que hoy las cortes se pararon firmes, el Congreso tan mal reputado también le dijo no”.

María Fernanda Cabal ha sido una de las principales opositoras del Gobierno de Gustavo Petro. - Foto: SEMANA/Autor anónimo.

A renglón seguido, alertó que posiblemente podría estar cocinándose en la mente de Petro una constituyente, panorama que rechazó categóricamente ante los riesgos que esta idea conlleva para el país.

“Esa puede ser su pretensión, ya no le sirvió la del 91 que defendió como miembro del M-19 y lo peligroso es esa alta dosis de contaminación de marxismo en su discurso”, sentenció.

La senadora María Fernanda Cabal recordó la militancia de Gustavo Petro en el M-19. - Foto: SEMANA

También dijo: “La verdad quienes pensaron que él era un demócrata se equivocaron y yo pienso que si ese es el talante de este nuevo gabinete pues este país va a sufrir, pero no lo vamos a dejar derrotar por eso hoy aplaudo que exista Institucionalidad”.

Presidente Petro reveló que el próximo primero de mayo hablará desde el balcón sobre “estabilidad y derechos laborales”

La Casa de Nariño está alistando los pormenores de la nueva salida al balcón que realizará el presidente de la República, Gustavo Petro, la cual se realizará, según el Gobierno nacional, el próximo lunes festivo primero de mayo a las 10:00 a. m.

El propio mandatario colombiano, a través de su cuenta de Twitter, reveló los principales ejes en los que girará su intervención desde el balcón del Palacio Presidencial, el cual se dará desde la Plaza de Armas, escenario que es el predilecto del jefe de Estado.

En el mensaje que publicó, hizo un llamado a los trabajadores del país para que se acerquen a la Plaza de Armas y atiendan el discurso que tiene preparado, en el que abordará la necesidad de que sean aprobadas las ponencias reformas que radicó en el Congreso de la República, salud pensional y laboral.

Gustavo Petro espera recibir en la Plaza de Bolívar a los manifestantes que marcharán a favor de las reformas que desde su Gobierno han impulsado para dar su discurso desde el balcón. - Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

“Espero al pueblo trabajador en la plaza de armas del Palacio de Nariño a la 1 de la tarde. Vamos a hablar de estabilidad y derechos laborales”, trinó Petro.

La semana pasada en una agenda de trabajo que realizó desde Zarzal, en el Valle del Cauca, el presidente de la República, Gustavo Petro, encendió las alarmas por una fuerte declaración que dio ante la comunidad de esa región del país, discurso que generará varias reacciones de diferentes orillas políticas.

El mandatario colombiano, en un agitado discurso, hizo un llamado a la comunidad campesina a movilizarse para que se aprueben las reformas sociales que ha radicado su Gobierno en el Congreso de la República.

Los últimos días han sido un revolcón al interior del Gobierno, luego de la renuncia de gran parte de los ministros del Gabinete. ¿Está en crisis? - Foto: Presidencia de la República

“Cuando le dijimos al pueblo del estallido social: cálmense que vamos a resolver esto por las buenas y en las urnas, pues el pueblo del estallido social fue a las urnas, se calmó”, sostuvo Gustavo Petro.

Y agregó en ese momento el jefe de Estado: “Pero ahora están burlando las decisiones de las urnas y eso no debe ser, hay una oportunidad aún tanto del Gobierno como de la sociedad colombiana para que –a través del diálogo y del pacto– se puedan hacer las reformas del cambio que incluyan a la sociedad colombiana”.

“Pero aquí se necesita decisión del Gobierno, audacia del Gobierno y se necesita un movimiento campesino que se levante en la dignidad de sus necesidades”, sentenció Petro.