Todos contra todos: así está la fuerte puja por las elecciones regionales de octubre; nadie quiere ceder en el pulso político

El pulso por las elecciones regionales del 29 de octubre de este año está al rojo vivo. En casi todos los partidos políticos hay peleas internas para conseguir los avales y eso tiene enfrentados a los precandidatos entre sus mismas corrientes ideológicas.

Sucede en todas partes del país. Algunas son a nivel departamental, otras en las ciudades y hasta en los municipios. En la mayoría de casos se trata de procesos internos que acaban de ocurrir o que están pasando, con el que definirán quién los representará en las elecciones. En medio de la puja hay denuncias de infiltrados, codazos, compra de votos, buses, alianzas cuestionables y hasta señalamientos de nuevos ‘manguitos’.

SEMANA hace una radiografía de las peleas en algunas de las zonas del país y cómo se empieza a configurar ese panorama político en varias de las principales ciudades y departamentos. La puja está para alquilar balcón.

Cali, Valle del Cauca

Una de las zonas en las que más se vive la tensión política por las elecciones regionales es el Valle del Cauca y su capital, Cali. El partido político que más presenta conflictos es la Colombia Humana, la colectividad del presidente Gustavo Petro.

El pasado domingo 23 de abril se llevó a cabo un proceso interno de votación para escoger el candidato de cada una de las regiones. En Cali ganó Danis Rentería, un exmilitar retirado, que fue secretario de Paz del alcalde Jorge Iván Ospina, lo que le permitió acercarse a los jóvenes y tener cierta simpatía especialmente con grupos de primera línea.

Danis Rentería, candidato de la Colombia Humana para la Alcaldía de Cali. - Foto: Cortesía

La victoria de Rentería ocasionó gran revuelo por su pasado político. En las elecciones del 2019 también aspiró a ese cargo, pero fue avalado por los partidos cristianos Colombia Justa Libres y el Mira. Ese hecho generó una fuerte crítica por parte de los demás candidatos ‘pura sangre’ del petrismo, que sienten que les quitaron el espacio que tenían asegurado en el partido de Petro, por haberlo acompañado desde hace varios años.

Rentería aseguró que él se ha ganado el lugar en ese sector trabajando y se refirió a la voltereta. “Soy un hombre afro, campesino, del Chocó. Para las personas que nacimos en estos sectores el único camino para romper estas barreras es la educación y la política. Uno busca avales donde medio le abren la puerta”, le dijo el candidato a SEMANA.

Los otros precandidatos no quieren reconocer la derrota. Han dicho que acudirán a los mecanismos internos para tumbar la candidatura de Rentería y hasta el senador Gustavo Bolívar ya se metió en la discusión. “Lo acusan de pertenecer al grupo de Dilian, Roy, Ospina y el pastor Jhon Milton, quien nos desprecia. Llevó buses a la votación. Alerta máxima para impedir que oportunistas se tomen el partido”, aseguró el exsenador. Sin embargo, no será un proceso sencillo, SEMANA conoció que Juan Fernando Petro, hermano del presidente, y el representante José Alberto Tejada, padrino de Danis, lo han venido acompañando en esa campaña. Rentería también es apoyado por el sargento (r) del Ejército Alexánder Chalá.

Bendita! #AgueluloPolitico con el respaldo d Juan Fernando Petro Urrego @JuanFPetro , @joaltejada @SARGENTOCHALA , hizo hoy su lanzamiento @DanisRenteria como aspirante @AlcaldiaDeCali q espera ser elegido por @ColombiaHumana_ este 23 d abril en consulta interna #LaMonjaCali pic.twitter.com/tS3D9h5mIp — La Monja Pictures (@LAMONJACALI) April 20, 2023

En el caso de la Gobernación del Valle las aguas están más calmadas, ya que todo depende de la decisión que tome la presidenta del Partido de la U, Dilian Francisca Toro. Si decide lanzarse, todos dan por sentado que ganaría. Lo cierto es que el petrismo quiere quitarle esa hegemonía a la baronesa del Valle. “Dilian tiene acaparadas las instituciones públicas. Su forma de hacer política no le favorece al departamento”, reclamó el representante Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, quien se enfrentó en redes sociales con Toro. Sin embargo, por ahora no cuentan con un candidato fuerte que tome esas banderas, especialmente, luego de que el senador Alexánder López desestimara competir.

La directora del Partido de la U, Dilian Francisca Toro, y el representante del Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, han tenido diferencias públicas. - Foto: Colprensa - Twitter

Bogotá

Otra de las plazas que está en disputa interna es Bogotá. En este caso, también es protagonista la izquierda y la centroizquierda. La puja está en la Alianza Verde, entre los cinco concejales que quieren competir por el aval. Se trata de María Fernanda Rojas, Martín Rivera, Lucía Bastidas, Diego Cancino y Luis Carlos Leal. En la baraja hay otro competidor que los tiene pensando: el exgobernador de Boyacá Carlos Amaya, que aún no se decide si se lanzará en la capital o repetirá en su departamento.

Carlos Amaya suena como candidato a la alcaldía de Bogotá o a la Gobernación de Boyacá. Bogotá Diciembre 3 de 2021. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

La pelea principalmente se ha dado por la forma en la que se escogerá el candidato, ya que de eso dependerá el rumbo del partido. Algo similar a lo que ocurrió en las elecciones presidenciales. Por ejemplo, hay unos que pretenden hacer una alianza en primera vuelta con el Pacto Histórico y otros cierran esa posibilidad de tajo. Todos los concejales han sido críticos de la administración de Claudia López, en cambio, algunos ven a Amaya más cercano a la alcaldesa. En el partido falta por definir el mecanismo por el que competirán y parecen estar lejos de lograr consensos.

En el petrismo, aunque no hay roces, el panorama no es sencillo. Con la salida de competencia de Guillermo Alfonso Jaramillo, nuevo ministro de Salud, quedaron en la baraja el concejal del Polo Carlos Carillo, la concejal de la UP y Colombia Humana, Heidy Sánchez, y el exsenador Gustavo Bolívar, que ha dado luces de que quiere competir, pero no lo ha confirmado del todo.

El problema es que Jaramillo venía armando el proceso de consulta del Pacto Histórico con Carrillo, para escoger un candidato único, como sucedió en las presidenciales y ya habían llegado a acuerdos. El tema es que sin Jaramillo no hay claridad de lo pactado con los demás candidatos, y el tiempo apremia.

El concejal de Bogotá Carlos Carillo será el candidato del Polo Democrático a la alcaldía de la capital. - Foto: Concejo de Bogotá

Carillo le dijo a esta revista que el mismo Petro siempre ha hablado de hacer consultas y que ese debería ser el mecanismo por el que escojan su candidato. El problema es que para realizarla el 4 de junio, como establece el calendario electoral, el plazo máximo para inscribirse sería el próximo 4 de mayo. Una consulta, además, llevaría a que los perdedores deberán apoyar irrestrictamente al que gane y no podrían aspirar a cargos de elección popular, en este caso, el Concejo de Bogotá.

Medellín, Antioquia

Los paisas también están en medio de una fuerte pelea. En Medellín se están confrontando todos contra todos y nadie quiere ceder por el poder de la capital antioqueña. Por un lado, en el Partido Conservador hay una disputa porque el concejal Lucas Cañas -cercano al senador Carlos Trujillo- anunció con bombos y platillos que recibió el aval del partido como precandidato para la alcaldía de Medellín. Incluso, compartió una foto con el presidente de la colectividad, Efraín Cepeda, firmando el documento.

Lucas Cañas fue presidente del Concejo de Medellín y aspirará a la alcaldía de Medellín. - Foto: Prensa Lucas Cañas

A los pocos días, el representante Luis Miguel López se reunió con Cepeda y sacó un comunicado diciendo que por tradición el congresista más votado es quien decide a quién darle el aval y que el partido respalda esa decisión. A pesar de eso, no le cerró la puerta a Cañas, pero anunció que todos los precandidatos serán evaluados por un comité que escogerá a quién se le dará el aval. “Será el llamado a tomar la decisión final, estaremos instalándolo la próxima semana”, anunció López.

En la izquierda, el petrismo y el quinterismo irán separados, a pesar de la cercanía entre ambos líderes. Juan Carlos Upegui será el candidato que buscará continuar con las ideas de la actual administración; mientras tanto, el Pacto Histórico quiere jugar su ficha independiente a la de Quintero. El problema para la izquierda es que el competidor más fuerte hoy es el excandidato presidencial Federico Gutiérrez, a pesar de que no ha hecho el anuncio oficial.

Juan Carlos Upegui, candidato a la alcaldía de Medellín, por el movimiento Independientes de Daniel Quintero. - Foto: Prensa candidato.

En la Gobernación de Antioquia, en la derecha, se está conformando una alianza liderada por el exsenador conservador Juan Diego Gómez, que entraría a competirle al exsenador liberal Julián Bedoya, que busca el respaldo del petrismo y de otros sectores. El problema es que Bedoya es cercano al senador conservador Carlos Trujillo. De todas maneras, la colectividad ya le entregó el aval a Gómez y el partido cada vez parece alejarse más de Petro.

Juan Diego Gómez fue presidente del Senado. Bogotá, julio 21 del 2021. Foto Guillermo Torres Reina / Semana. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Santa Marta, Magdalena

En Magdalena la izquierda también se dividirá. El petrismo irá distanciando de Fuerza Ciudadana por las grietas que se han generado durante la administración del gobernador Carlos Caicedo y algunos escándalos a su alrededor.

En Santa Marta, también hubo denuncias delicadas en el proceso de la Colombia Humana del pasado domingo. Jennifer Toro, una de las precandidatas, denunció falta de información, verificación e irregularidad en los procesos.

“Presuntamente hubo un doble censo. Muchas de las personas que habíamos inscrito para votar llegaron hasta el sitio y un vigilante -no un funcionario- les iba diciendo quién podía entrar y quién no. Más de 80 personas fueron devueltas”, denunció. Dice que por eso decidió retirar su aspiración horas antes de saber el resultado y presentará acciones legales contra el partido.

Las disputas internas marcan el arranque formal de la campaña, a pesar de que todavía faltan candidatos por lanzarse. Lo cierto es que estas peleas evidencian que en política, no hay amigos.