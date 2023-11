Representante Andrés Forero recuerda cuando David Racero justificaba romper el cuórum en el Congreso para hacer oposición

Racero le reclamó al uribismo y a Forero, concretamente, porque se habían salido por romper el cuórum y no se pudo continuar con el debate. El congresista del Centro Democrático le respondió con el micrófono cerrado porque no le dieron la palabra.

El mensaje que compartió el congresista es uno que publicó en 2019 en el que le respondió a la entonces vicepresidenta, Martha Lucía Ramírez, quien le reclamó al petrismo por salirse del recinto para no aprobar las reformas del gobierno de Iván Duque.

En ese momento, Ramírez reclamaba por lo mismo que hoy exige el petrismo. “Sería lamentable que todas las reformas que se introdujeron al plan de desarrollo en las discusiones iniciales entre Gobierno y congresistas se pierdan por la decisión de algunos congresistas, en particular de retirarse”, aseguró la exvicepresidenta.

“Es la décima vez que se tiene que levantar la sesión por falta de cuórum, promovido especialmente por el Centro Democrático y Cambio Radical, que se sale continuamente de la plenaria, burlándose no solamente de la Cámara, sino del país, de los colombianos. ¿Por qué no dan la cara?”, reclamó Racero, quien aseguró que supuestamente se estarían “robando” el dinero de los colombianos por no sesionar.