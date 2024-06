Representante Juan Espinal entregó detalles de cómo fue el fuerte lobby de asesores del Gobierno para que se aprobaran las reformas

JUAN ESPINAL: La legislatura fue tomada por el Gobierno nacional, quien no respetó la autonomía del Congreso de la República e incidió en gran parte de la agenda. Si bien al final de la legislatura se pudieron sacar adelante importantes proyectos de iniciativa de los parlamentarios, especialmente en la Cámara se ocupó todo el periodo pasado de la legislatura y al final estuvimos 45 días concentrados en la reforma pensional. Por ejemplo, en la Cámara, del total de proyectos radicados para la legislatura 2023-2024, se archivaron 214, culminaron el trámite 15 y continúan vivos 180 proyectos de ley. De esos, algunos son iniciativa del Gobierno nacional. No pueden decir que no lograron pasar sus reformas en el Congreso porque sí lograron aprobar la jurisdicción agraria, la reforma pensional a pupitrazo limpio en su último debate, la reforma laboral quedó viva, varios tratados internacionales como acuerdos con Venezuela para la protección de inversiones.