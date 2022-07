“Restablecer relaciones con Maduro favorecería su brutalidad como dictador”: ¿pulla de Duque a Petro?

Mientras avanza el proceso de transición entre el gobierno saliente del presidente Iván Duque con el equipo del mandatario entrante del Pacto Histórico, Gustavo Petro, desde Miami (Estados Unidos), en donde adelantó una agenda de trabajo, el jefe de Estado lanzó fuertes dardos en contra de Nicolás Maduro.

La fuerte crítica del presidente se enfocó en la posibilidad de que el gobierno de Petro tome la determinación de reactivar relaciones con la señalada dictadura de Venezuela de Maduro, hecho que para el mandatario colombiano sería un grave error.

En ese sentido, Duque fue directo en asegurar que materializar un restablecimiento de relaciones con Nicolás Maduro favorecería su brutalidad como dictador.

“En lo personal, y no solamente como una cosa de Iván Duque, sino que he sido un defensor de la Carta Democrática Interamericana, me parece que las relaciones con Nicolás Maduro lo único que terminan haciendo es favoreciendo su brutalidad como dictador, en detrimento del pueblo venezolano”, detalló el presidente en diálogo con la cadena CNN en español.

Hace varios días, el presidente protagonizó una monumental despachada en contra del actual mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, al que calificó de “asesino”, señalamiento que hizo en medio de la agenda de trabajo que desarrolló en Lisboa (Portugal).

De la misma manera, el mandatario colombiano, en esa ocasión, criticó la postura que han tenido varios países con el señalado régimen, advirtiendo que algunas naciones han mantenido una relación diplomática tímida, desconociendo que se han cometido crímenes de lesa humanidad por parte de Maduro, insistió el presidente Duque.

Iván Duque y Nicolás Maduro - Foto: Collage Semana

“Nicolás Maduro es un asesino y por eso lo denuncié ante la Corte Penal Internacional (CPI), hay países que han tenido una diplomacia meliflua, una diplomacia de almíbar, timorata, tímida y, por no decirlo, derrotista”, anotó el presidente Duque en una entrevista con la agencia EFE.

También indicó en esa conversación: “Uno frente al crimen no se puede doblegar y yo creo que la política que nosotros hemos mantenido es de denunciar semejante atrocidad, pero al tiempo tener fraternidad con el pueblo venezolano”.

“Se les ha dado a los ciudadanos venezolanos un estatuto temporal de protección, a 1.8 millones migrantes, en un gesto que no tiene antecedentes en la migración en el caso de América Latina, eso es una demostración de una gran fraternidad”, insistió en esa oportunidad el presidente Iván Duque.

Otras críticas de Duque a propuestas del gobierno de Petro

Así mismo, esta semana desde Miami, el presidente Iván Duque respondió a la pregunta sobre una eventual renegociación del Tratado de Libre Comercio suscrito entre Colombia y Estados Unidos.

Cabe recordar que fue en medio de la reunión de varios líderes del Pacto Histórico con delegados del Gobierno de Estados Unidos, que se llevó a cabo en las últimas horas, en la que el senador Luis Fernando Velasco pidió que el TLC con ese país sea renegociado.

“Como encargado del empalme de Presidencia del presidente electo, Gustavo Petro, solicité al gobierno americano renegociar el TLC, ya que sectores como confecciones, agricultores, entre otros, no se han visto beneficiados; por ello urge renegociarlo”, manifestó el senador.

No obstante y ante esta posibilidad, Duque fue claro en subrayar que “yo no sé si ya exista una posición oficial de Estados Unidos al respecto. Yo creo que renegociar el Tratado de Libre Comercio, en este momento, con tanta incertidumbre, con aumentos de inflación y donde son temas que se pueden politizar, pueden llevar a poner suspenso y mayor incertidumbre lo que ya se ha cosechado”.