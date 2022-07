“Desde muy temprano los colombianos empezarán a extrañar a Iván Duque”: Ciro Ramírez

SEMANA: ¿cómo ha visto las primeras decisiones de Gustavo Petro y sus ministros?

CIRO RAMÍREZ (C. R.): hay un elemento y una palabra que es sumamente importante para la economía: la confianza. Nosotros vemos una coyuntura económica mundial y regional, posibles recesiones, decrecimiento económico, una inflación alta en la mayoría de países y gana un presidente de izquierda en Colombia. Debería haber hecho lo contrario: no lanzar anuncios que generen más incertidumbre y alimenten esa desconfianza, sino mantener esa confianza en el país, en la inversión, en el empleo. La ministra de Ambiente sale en una entrevista y dice que se revisarán los contratos concesionados en materia de minería; el ministro de Hacienda anuncia que no buscarán más exploración de hidrocarburos; hablan de una reforma tributaria de 50 billones de pesos; la ministra de Agricultura anuncia impuestos gravosos a quienes tengan terrenos subutilizados. Creo que lo que está haciendo el gobierno entrante es todo lo contrario a generar un clima de confianza en Colombia.

SEMANA: el Centro Democrático había hablado de una oposición constructiva al gobierno de Gustavo Petro. ¿Se mantienen?

C. R.: la gente me pregunta cuál es la oposición que hará el Centro Democrático a Petro y yo les respondo que oposición solo hay una y es poder detener cualquier cosa que afecte a la libertad y a la democracia y lo que el Centro Democrático ha defendido, que es la propiedad privada, la empresa, la austeridad, la confianza inversionista. Vamos a seguir defendiendo la transición energética que el presidente Duque inició, la matrícula gratis, todo lo que ha hecho este gobierno. No existe otra oposición. Lo que sí quiero dejar claro es que la oposición no se dice, se ejerce, y lo más importante: que construya país, no lo incendie más, porque en Colombia, por encima de la oposición, estamos todos.

SEMANA: ¿cómo considera algunas de las opiniones de algunos ministros? No se han posesionado y han generado mucha noticia…

C. R.: una sugerencia muy respetuosa: necesitamos dar calma a los colombianos, a las empresas, a la economía, a la inversión, necesitamos generar un clima de confianza y lo que están haciendo es todo lo contrario: alimentar la incertidumbre, ese riesgo, ese miedo, y yo pienso que es todo lo contrario lo que se debería hacer. Más cuando hay un presidente de izquierda y, obviamente, hay riesgo por lo que estamos viendo en Argentina, Chile, Perú, entre otros.

SEMANA: al menos, ¿lo convenció el nombramiento de los ministros en el gobierno Petro?

C. R.: lo que he visto que está haciendo es recoger muchos de los ministros de gobiernos anteriores cuando ganó con un discurso de cambio. Si era un cambio, no sé por qué tiene a los ministros de Samper, Santos, Gaviria, entre muchos otros más.

SEMANA: ¿el Centro Democrático saldrá en cuestión de horas a pedirle al gobierno Petro calma y mesura en sus posiciones?

C. R.: lo hemos venido haciendo. Por esto, se les dijo a los colombianos que hay que quedarse en Colombia, seguir invirtiendo, generando empleo, pero los anuncios del gobierno entrante son todo lo contrario. Una cosa es lo que dice el Centro Democrático, pero hay que ser realista. Nosotros hoy somos un partido de oposición, estos mensajes deberían darlos los partidos de gobierno.

SEMANA: como se prevé el escenario político, ¿cree que el país extrañará a Iván Duque en los próximos meses?

C. R.: yo pienso que desde muy temprano va a empezar a extrañar varios aspectos, sobre todo los aspectos positivos de su gobierno en lo sectorial. Extrañarán mucho al presidente Duque. Sobre todo porque deja al país en una senda de crecimiento muy importante, del 10,8 el año pasado, el 6,5 este año, unas finanzas saneadas, disminuyó la deuda del PIB, baja la pobreza multidimensional, todo esto ha venido avanzando y esperamos que se pueda construir sobre lo construido. Si no se construye sobre lo construido, Colombia extrañará aún más a Iván Duque.

SEMANA: Duque se va de la Casa de Nariño en menos de dos meses, ¿cree que la opinión pública ha sido desagradecida con el presidente?

C. R.: en ciertos temas. Me parece que al gobierno le faltó conectarse con la base de los colombianos para que pudieran reconocer esa obra de gobierno de Iván Duque. Cuando se empiecen a cambiar las políticas, si las cambian, los colombianos extrañarán lo que dejó e hizo Duque.