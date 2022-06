“Establecimos que la bancada tenga comunicación directa con el Gobierno Petro”: Ciro Ramírez

Hacia el mediodía de la tarde de este miércoles, 29 de junio, se presentó un hecho histórico en los últimos años en materia política. En una misma mesa de una oficina en Bogotá, se sentaron el expresidente Álvaro Uribe con el presidente electo Gustavo Petro, dos contradictores de vieja data que dejaron de lado sus diferencias para tener una conversación amable y respetuosa en beneficio del país.

Uno de los que acompañó al expresidente Uribe fue el senador Ciro Ramírez, vocero de la bancada del Senado y, en entrevista con SEMANA, dio detalles del encuentro.

SEMANA: ¿Cómo califica la conversación entre Uribe y Petro?

CIRO RAMÍREZ (C.R.): Como un diálogo muy sincero, muy franco y respetuoso, en donde quedan canales de comunicación abiertos y permanentes. Él (Petro) nos expuso un tema de tierras, cambio climático, nosotros le expusimos nuestras preocupaciones en materia de tierras. En el cambio climático hablamos de transición energética y de Hidroituango. También de la reforma tributaria y de nuestras preocupaciones. Él nos contó qué busca con la reforma. Se habló sobre la fuerza pública y la JEP, de microtráfico y narcotráfico, crédito popular, MiPymes, etc. Él habló de política social, de salud y procesos de paz.

SEMANA: Cuando usted dice que habrá “diálogo” con el Gobierno, ¿quiere decir que el uribismo tendrá una puerta abierta en la Casa de Nariño?

C.R.: Sí, pues eso fue lo que nos expuso. Él quería un diálogo permanente, entre el presidente Uribe y el presidente Petro, y la bancada con sus voceros, y que la bancada tenga comunicación directa con el Gobierno, con él y con su gabinete. Es lo que dejamos establecido.

SEMANA: ¿Conversaron quién o quiénes podrían ser esos que tengan ese diálogo permanente con el Gobierno?

C.R.: No, simplemente en la bancada están todos los congresistas. Obviamente, hay unos voceros, yo soy el de Senado, Juan Ospina es el de Cámara, y que haya una relación institucional y permanente.

SEMANA: ¿Qué decirle a los colombianos que reclaman una oposición a Petro y que la ven representada en ustedes?

C.R.: El Centro Democrático será fiel a sus principios, a su coherencia, a lo que hemos defendido y seguiremos defendiendo. Esperamos poder recoger las preocupaciones e inquietudes que tienen los que no votaron por Gustavo Petro y por muchos otros más que incluso votaron por Petro y de pronto lleguen a no estar de acuerdo con él.

SEMANA: ¿Hubo alguna recriminación o crítica en medio de la conversación por parte de alguno?

C.R.: No, simplemente se habló de oposición, que nos diera garantías, él nos dijo que no va a perseguir la oposición, que va a dar todas las garantías, incluso, de que existiera un diálogo muy abierto. Ninguna recriminación de ningún lado, ninguna. Simplemente, se dejó establecido que será muy respetuoso y que cualquier cosa en la que no estemos de acuerdo, la dialoguemos y lo expongamos. Que haya un diálogo permanente más que todo.

SEMANA: ¿Cuáles serán las líneas rojas del Centro Democrático con el gobierno de Petro?

C.R.: En el tema de salud, el tema de negociaciones de desmovilización. Con la paz estamos de acuerdo nosotros, pero dependiendo de cómo lo vaya a hacer. Hablamos de justicia, de la Fuerza Pública y la Sala Especial para la Fuerza Pública en la JEP, la reforma tributaria, que no vaya a desincentivar el emprendimiento y de qué podría y no podría ir allí.

SEMANA: ¿A qué se opondrían en una reforma tributaria de Petro?

C.R.: Hay que esperar cómo se viene. Sobre los tres días sin IVA apoyaremos que continúen, al igual que las exenciones del IVA para productos de la canasta familia. Que el impuesto de renta a la riqueza no sea confiscatorio. Mantener el descuento para la compra de bienes de capital del IVA y del ICA. Esos temas.

SEMANA: ¿Qué otros puntos podrían ser sensibles para el Centro Democrático con respecto al gobierno de Petro?

C.R.: El término “improductivo” de tierras improductivas, para nosotros es muy abierto y muy general.

SEMANA: ¿Qué les dijo Petro sobre ese punto?

C.R.: Que habrá impuestos gravosos para tierras improductivas.

SEMANA: Y ustedes no estarían de acuerdo con eso...

C.R.: Pues es que no sabemos cómo lo presente, qué es improductivo, cómo se pueda determinar y qué es improductivo y qué no.

SEMANA: ¿Qué viene ahora para el partido en esta nueva etapa con el Gobierno?

C.R.: Mantener un diálogo muy respetuoso, muy argumentado, razonable con el Gobierno y esperaremos qué presenta y que ojalá sigamos permitiendo el diálogo.

SEMANA: Con estos encuentros que se han dado en los últimos días, ¿cree que Petro tiene la suficiente gobernabilidad para presentar sus reformas al Congreso?

C.R.: Nosotros estaremos en la oposición razonable. Hay que esperar qué presenta, puede haber cosas que apoyemos y otras que no.