“Rodolfo Hernández debe mantenerse alejado de los políticos”: Ciro Ramírez, senador del Centro Democrático

SEMANA: A 13 días de las elecciones, ¿cómo ve la campaña presidencial?

Ciro Ramírez (C. R.): Es una campaña que lamento porque no ha sido una contienda donde les digan a los colombianos cómo se les solucionarán los problemas que hoy los aquejan.

Es una campaña de difamación, injuria y calumnia. Además, hay muchos municipios cooptados por la delincuencia y espero que la Fuerza Pública haga presencia en todo el territorio nacional para que se dé un voto libre. Veo una contienda apretada. En lo personal, mi voto será por Rodolfo Hernández porque tengo algunos puntos en los que coincido con él. Para mí siempre será importante reconocer y respetar a una persona que ha generado empleo durante 50 años, que respetará la economía de mercado, que respetará y conoce la importancia de los ingresos fiscales de los hidrocarburos y la minería, que respetará las libertades económicas, entre otras.

SEMANA: ¿El Centro Democrático seguirá marginado en estos 13 días de las elecciones? Hoy hubo una reunión de bancada y hablaron del tema.

C. R.: El Centro Democrático no se ha pronunciado ni se pronunció con Federico Gutiérrez porque nuestro candidato era Óscar Iván Zuluaga, pero él renunció para adherir a Fico Gutiérrez. La mayoría, si no todos, acompañaron a Gutiérrez y cada uno ha expuesto en redes sociales que votarán por Rodolfo Hernández. En lo personal, reitero, mi voto será por Rodolfo.

SEMANA: El Centro Democrático no jugó en la primera vuelta presidencial y tampoco parece que lo hará en la segunda. ¿Esto es bueno para un partido político?

C. R.: Tenemos que reconocer que nuestro partido perdió la candidatura presidencial porque nuestro candidato era Óscar Iván Zuluaga y hay que aceptarlo con humildad.

SEMANA: Este martes, el Centro Democrático debatió internamente sobre si se debe o no hacer público el respaldo a Rodolfo Hernández, ¿usted qué cree?

C. R.: Yo ya lo he hecho público, he dicho que mi voto será por Rodolfo Hernández y así muchos congresistas lo han dicho, pero como partido no habrá un pronunciamiento.

SEMANA: Cuando los congresistas del uribismo dicen que votarán por Rodolfo Hernández, ¿eso se traduce en que harán campaña en las regiones?

C. R.: Yo creo que la mayoría, si no todos los electores del Centro Democrático, hoy están con Rodolfo Hernández. Algunos votarán en blanco porque no les gusta ninguna de las posibilidades. No creo que alguien que milite en el Centro Democrático, o sea una persona activa del partido, vaya a votar por Petro. No me lo imagino.

SEMANA: Pero, ¿hay uribistas que están pensando en el voto en blanco?

C. R.: Que me lo hayan dicho a mí, no, pero de los 2 millones de votos que sacó el Centro Democrático al Congreso le puedo decir que una gran mayoría, si no todos, estarían escogiendo a Rodolfo Hernández como una mejor opción frente a Petro.

SEMANA: ¿Usted cree que los votos de Fico Gutiérrez en la primera vuelta se irán para donde Rodolfo Hernández después de que el candidato aseguró que Uribe estaba muerto políticamente?

C. R.: Obviamente eso afecta al votante que reconoce en Álvaro Uribe un gran liderazgo, un político que dejó un buen gobierno, pero aquí hay que pensar en el país. Creemos que hay que detener la destrucción que propone Gustavo Petro. Hay unos puntos que coinciden con Rodolfo Hernández, en materia de corrupción, libertades económicas, respeto a la libertad de empresa y austeridad en el gasto público.

SEMANA: ¿Podría decir que el uribismo votará por Rodolfo Hernández solo para que no gane Petro?

C. R.: Yo diría que cada uno de los miembros del Centro Democrático ha expuesto su voto, no puedo hablar por el resto, hablo por mí y mi voto será por Rodolfo Hernández. Yo creo que la gran mayoría afines al Centro Democrático estarían votando por Rodolfo Hernández.

SEMANA: ¿Ha recibido alguna instrucción de Álvaro Uribe frente al respaldo a Rodolfo Hernández?

C. R.: Ninguna.

SEMANA: ¿Uribe qué dice? ¿Ha participado en las bancadas?

C. R.: Él no ha estado en las últimas bancadas. Él ha mantenido un silencio en estas elecciones.

SEMANA: ¿A usted le preocupa el voto en blanco?

C. R.: Sí, porque revisando las encuestas recientes veo que está creciendo mucho el voto en blanco y en Antioquia va en el 15 %. Entonces, es un porcentaje muy alto. El más alto porcentaje de los votos en blanco son entre quienes votaron por Federico Gutiérrez.

SEMANA: ¿Ante eso qué debe hacer Rodolfo Hernández?

C. R.: La propuesta que hizo Rodolfo Hernández en primera vuelta fue la que ganó. Él debe mantenerse alejado de los políticos, el hecho de que se haya dejado manosear de Sergio Fajardo y Carlos Amaya, eso le afecta porque Amaya tiene una imagen muy mala en Boyacá y es reconocido como la política tradicional en ese departamento. Esos manoseos le afectan al candidato.