Salud del excandidato presidencial Rodolfo Hernández no es la mejor: sigue en UCI y piden donantes de plaquetas

La salud del excandidato presidencial Rodolfo Hernández no mejora. SEMANA conoció que el ingeniero santandereano completó dos meses en el Hospital Internacional de Colombia, de los cuales gran parte del tiempo ha permanecido en la unidad de cuidados intensivos (UCI).

El ingeniero empezó su primer ciclo de quimioterapia en el segundo semestre de 2023, justo cuando aspiró a la Gobernación de Santander, pero no lo consiguió porque lo atajaron la Procuraduría y el Consejo Nacional Electoral.

“El tumor que tenía lo sacaron. La operación demoró casi seis horas y media. Debieron hacer una incisión de casi 22 centímetros en mi abdomen y desde allí operar. El área del abdomen contiene músculos que luego de la operación generan dolor al hablar, al toser, al reír, al comer, pa’todo duele. Eso demoró la recuperación, y más que a la semana de la operación se me rompieron dos puntos, me dio peritonitis y tuvieron que volver a abrir. Eso no se lo deseo a nadie”, le narró en su momento a SEMANA.