Se cayó la designación de Jorge Iván Ospina como embajador de Colombia ante Palestina

El exalcalde de Cali publicó un trino en el que adjunta el documento en el que se resuelve derogar su nombramiento como embajador.

Redacción Semana
11 de diciembre de 2025, 7:33 p. m.
La entonces canciller Laura Sarabia posesionó a Jorge Iván Ospina como embajador en Palestina con la promesa del Gobierno de Gustavo Petro de tender puentes humanitarios.
El exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, reveló este jueves, 11 de diciembre, que su designación como embajador extraordinario y plenipotenciario de Colombia ante Palestina quedó sin efecto, luego de que se emitiera un documento de la Cancillería, con firma de la canciller Rosa Yolanda Villavicencio, con el que se deroga el decreto que lo nombraba.

En un mensaje que publicó a través de su cuenta de X, Ospina aseguró que su imposibilidad de llegar a Cisjordania y asumir el cargo se debió a decisiones “arbitrarias” del gobierno israelí de Benjamín Netanyahu, que, según dijo, desconocen los Acuerdos de Oslo y niegan la existencia del Estado palestino.

El exalcalde explicó que, debido al bloqueo israelí, nunca obtuvo autorización para ingresar a Cisjordania ni presentar cartas credenciales. Ante esa situación, dijo haber propuesto a la Cancillería varias alternativas diplomáticas para ejercer el cargo.

Entre esas ideas que puso sobre la mesa, incluyó la de instalar la representación diplomática en un tercer país o concretar la entrega de credenciales durante el encuentro del presidente Gustavo Petro con Mahmud Abbas en Naciones Unidas. Ninguna opción prosperó. “Las tradiciones diplomáticas pueden más que la importancia de la vida y la paz”, lamentó.

En entrevista con SEMANA, el exmandatario había asegurado que “día de por medio” escribía a la Cancillería para encontrar soluciones a su dilema y poder ejercer sus funciones, pero, según contó, nunca recibió respuesta alguna.

En ese momento, Ospina también había dicho que estaba pasando por una situación compleja, toda vez que, al estar nombrado, no puede aceptar otro cargo, pero tampoco recibe salario y su sede diplomática, que es poco probable que sea en Palestina, no tiene un destino definido.

Pese a no haber logrado asumir funciones, Ospina manifestó su agradecimiento al Gobierno por la confianza depositada y pidió al Estado colombiano no renunciar al propósito de instalar una embajada plena en Palestina.

Insistió en que ese paso sería un gesto histórico de reconocimiento estatal y un respaldo directo a los colombianos que residen en ese territorio.

