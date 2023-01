“Uno no ve esclavismo sexual y se lo calla”: la arremetida de Paloma Valencia contra Gustavo Bolívar

El exsenador Gustavo Bolívar, quien presentó su renuncia al Legislativo finalizando 2022, ha levantado una polémica en días recientes luego de hacer fuertes revelaciones en entrevista en SEMANA con Vicky Dávila.

Durante la conversación, el excongresista del Pacto Histórico no se guardó nada y habló, entre otros, de la primera dama Verónica Alcocer, de la vicepresidenta Francia Márquez, de los petrovideos, del gobierno en general e incluso de sus colegas.

A propósito de dicha entrevista, Gustavo Bolívar manifestó en su cuenta de Twitter que ha estado “bajo ataque” durante los últimos días por “atreverse a contar la asquerosidad de la política por dentro”.

“Alguien tiene que hacerlo. El país no puede seguir engañado. Confíen en mí, jamás les voy a mentir. De cada cosa que denuncio hay pruebas. Paciencia. Primero la seguridad de las víctimas”, comentó Bolívar.

No obstante, luego vino la respuesta de la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, con quien protagonizó duros debates cuando aún estaba en el Congreso.

El exsenador Gustavo Bolívar. - Foto: Mario Inti- SEMANA

“Está bajo ataque por no haberlo denunciado, esa era su obligación”, fustigó Valencia. A renglón seguido, señaló que “uno no ve esclavismo sexual y se lo calla y lo saca en una entrevista. Se denuncia y actúa, no solo posa”.

La anotación de Paloma Valencia sobre “esclavismo sexual” corresponde a una de las revelaciones hechas por Bolívar en la entrevista con SEMANA, pues se refirió a una presunta red de trata de mujeres en el Capitolio.

Respuesta de Paloma Valencia a Gustavo Bolívar en Twitter. - Foto: Twitter @PalomaValenciaL

El exsenador aseguró que cuatro mujeres le denunciaron estos hechos y señaló que en ellos estarían involucradas seis personas, entre senadores y otros funcionarios que trabajan que en el recinto legislativo.

De acuerdo con Bolívar, las mujeres son esclavizadas sexualmente con contratos de prestación de servicios de “dos o tres meses”.

“Uno empieza a ver que hay muchas niñas bonitas en diferentes ramas. Estoy contándole denuncias que me hicieron ellas en mi oficina. Mi secretaria está de testigo. Ella fue la que me dijo que había unas niñas que querían hablar conmigo. Yo le dije: claro, las escucho. Para poderlas esclavizar sexualmente, les hacían contratos de dos o tres meses. Es más fácil para que vuelvan a estar con ellos que si los contratos se los hacen por un año. Las mantienen así, con contraticos chiquitos. Esa fue la denuncia que me hicieron ellas”, dijo.

El excongresista señaló que estos casos no han salido a la luz pública, porque las mujeres no han querido denunciar por temor.

“Yo se la conté a varias personas, pero el problema es que ellas no han querido dar públicamente la cara porque están casadas. El esposo no sabe lo que les toca hacer; a otras les da miedo que el novio las deje; otras tienen el temor de que no les vuelvan a dar empleo en ningún lado. Es terrible lo que pasa con la mujer y no solo en el Congreso, sino también en otras instancias de poder. El abuso hacia la mujer es bárbaro”, expresó.

Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, cuestionó a Bolívar por no haber denunciado el "esclavismo sexual" en el Congreso que destapó durante la entrevista con SEMANA. - Foto: SEMANA

Adicionalmente, manifestó que sabe quiénes son los congresistas que estarían involucrados, aunque no dio nombres, y dijo que le daba asco verlos en el Congreso.

“Me daba mucha rabia y casi no les hablaba. Si a mí me gusta una persona, pues la conquisto. Obviamente, en los cinco años que estuve en el Congreso, nunca me involucré con nadie allá. Parecía un caballito, ni las miraba. Uno es tan de malas que uno se queda mirando a alguien y una cámara lo graba. Me parece grotesco, cuando uno tiene una posición dominante, tener que abusar de esa posición para poder tener a alguien. No le veo ni gracia. ¿Qué gracia tiene estar con una persona contra su voluntad?”, afirmó el exsenador del Pacto Histórico.

Las mafias del Congreso

Otro de los bombazos de Bolívar tuvo que ver con presuntas mafias en el Legislativo. El exsenador aseguró que el 60 % de los congresistas son parte de las “mafias de la corrupción” y de esta colada no se escapan algunos congresistas del Pacto Histórico.

Pero antes del Pacto Histórico, había más. “En esta bancada sí podrá haber todo lo que hemos dicho, el tipo que hace una pendejada en un hotel, lo otro, pero corruptos yo no veo, están esos dos o tres que le dije, que pueden estar haciendo negocios, yo no veo a los demás”, aseguró Bolívar.

Entre tanto, Gustavo Bolívar advirtió que en el Congreso actual del presidente Gustavo Petro hay entre dos y tres congresistas del Pacto Histórico corruptos que continúan haciendo de las suyas. Sin embargo, destacó la labor de parlamentarios como Iván Cepeda, quien, según él, se encuentra reforzando el tema de paz en el país.

“Hay un par. Son dos o tres. En todo caso, es un buen promedio. Podría ser el partido en el que menos negociantes de la política haya (...) pero también hay congresistas como Iván Cepeda, con su tema de la paz metido en la frente, y uno ve que ese hombre no se mueve para ningún lado. O Alexánder López y Aída Avella, personas incólumes. El mismo Petro. Yo decía: ‘Este hombre cómo vive’. Es gente que tiene ideales y causas tan profundas y marcadas que no se desvían un ápice. Hay otros que sí definitivamente tienen la política como una empresa criminal”, aseguró el excongresista.

Plenaria del Senado - Foto: Guillermo Torres /Semana

Según Bolívar, esas dos o tres ovejas negras del Pacto Histórico actúan de manera estratégica y hacen mucho lobby: “Primero que todo, están en un afán enfermizo de ubicar personas en la administración pública, en puestos estratégicos en los que se pueden hacer negocios. Hacen mucho lobby, son agentes del lobby, están tratando de acercar negocios para obviamente comisionar. Sé que lo hacen porque me han ofrecido a veces dinero por presentar ministros, por hacer cosas, y obviamente no lo hago”.

Asimismo, Bolívar afirmó que “este negocio oscuro de la corrupción, las mafias y el narcotráfico cada vez es menor porque se ha descubierto que “el eraripo da más plata y es menos peligroso”.