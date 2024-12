¿Por qué encallan ballenas y delfines?

Los calderones (o ballenas piloto), cachalotes, zifios y delfines de aguas profundas son los mamíferos marinos que están más comúnmente involucrados en varamientos masivos. Por el contrario, las ballenas barbadas, un grupo al que pertenecen todas las grandes ballenas excepto el cachalote, encallan muy raramente.

Si estos mamíferos quedan varados, pueden secarse, sobrecalentarse, asfixiarse o sufrir graves lesiones internas debido a su enorme peso.

¿Cómo se desplazan las ballenas y los delfines?

Incluso en el Mar de Frisia, en Alemania, las ballenas como este cachalote que aún no ha crecido por completo terminan sus días varadas.

¿Qué influencia tiene el campo magnético de la Tierra?

Los dispositivos de sonar militares de alto rendimiento dañan en gran medida la orientación de los mamíferos marinos.

¿Qué factores humanos agravan la situación?

Cada ayudante es bienvenido: los mamíferos deben permanecer frescos y húmedos.

¿Cómo se puede ayudar a estos animales varados?

Mientras que se han observado encallamientos individuales en muchos lugares, la mayoría de los encallamientos masivos se han registrado enAustralia Occidental,Las ballenas dentadas más pequeñas, como los delfines, tienen un poderoso sistema de ecolocalización, con el cual se orientan en sus viajes emitiendo ondas sonoras en forma de chasquidos. Cuando estas ondas chocan con un objeto, se proyectan como ecos en los oídos de los animales. Cuanto más rápido regrese el sonido, más cerca estará la presa, un obstáculo o la costa.Aunque esta ecolocalización funciona muy bien en general, el rebote del sonido no es fiable en determinadas circunstancias, especialmente cuando hay bahías poco profundas o semicirculares, muelles arenosos bajo el agua o bancos de limo. Este tipo de costas no producen un eco claro en una dirección definida, por lo que el sistema de alerta falla.Las ballenas como el calderón tropical no solo utilizan dicho sistema para orientarse, sino que, al igual que las aves migratorias, parecen depender de las líneas del campo magnético de la Tierra, puesto que sus rutas migratorias a menudo corren paralelas a dichas líneas. Las ligeras variaciones del campo magnético de la Tierra parecen funcionar como una especie de mapa.Cada pocos años, las tormentas y manchas solares, que se caracterizan por una intensa actividad magnética en la superficie del sol, también causan cambios bastante grandes en el campo magnético de la Tierra. Es en esos momentos cuando los cachalotes, por ejemplo, que también utilizan el geomagnetismo como sistema de navegación natural, se pierden y quedan varados en el Mar del Norte.Una de ellas es, sin duda, el comportamiento social de muchas especies de ballenas que viajan en grupos guiados por un líder. Por ejemplo, en el caso de los cachalotes, un macho guía el camino desde el Océano Ártico de vuelta a aguas más cálidas.Si los líderes pierden su orientación, quizá por confusión o porque los parásitos han atacado sus oídos haciéndolos incapaces de escuchar los ecos de los chasquidos que han sido enviados, los acompañantes los seguirán en la dirección equivocada. Si un líder se queda atascado en aguas poco profundas, el resto del grupo se quedará con él, aunque ello signifique su perdición.Pero los varamientos también pueden tener otras causas naturales. A veces, los delfines más pequeños quedan varados porque se han refugiado de las orcas y otros depredadores en aguas menos profundas, o porque se han aventurado demasiado lejos a zonas poco profundas cuando cazan bancos de peces.Además de los factores naturales, el ruido subacuático producido por barcos, rompehielos, plataformas de perforación o equipos militares de sonar (similar al radar) también pueden perjudicar masivamente la orientación y la comunicación de los mamíferos marinos, que huyen de las fuertes ondas sonoras confundidos.Después de las maniobras de la OTAN, por ejemplo, ballenas han aparecido muertas en las costas de Chipre, las Islas Canarias y las Bahamas. Los sonares tienen un volumen superior a los 200 decibelios, y propician la formación de burbujas de gas en los vasos sanguíneos y los órganos de los mamíferos marinos (como sucede con la enfermedad del buzo), obstruyendo el suministro de sangre y provocando su muerte.Cuando se detecta el varamiento de una ballena, normalmente no queda mucho tiempo. Los equipos de ayuda pueden hacer poco más que intentar refrescar a los animales varados, mantenerlos húmedos y sumar fuerzas para devolverlos al mar lo más rápido y cuidadosamente posible.