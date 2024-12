El proteccionismo no cede . Lo afirman con insistencia algunos economistas y dirigentes gremiales. Ponen de ejemplo la reciente decisión del Ministerio de Comercio que esta semana publicó, en su página web para comentarios, un decreto que fija aranceles de hasta el 40 por ciento para importar textiles y confecciones. Contra la opinión técnica, estos aranceles habían sido incluidos en la ley del Plan de Desarrollo, pero en enero la Corte Constitucional tumbó los artículos y le dijo al ministerio que debía reglamentar el tema.

Estas afirmaciones han provocado un cisma entre los economistas y exfuncionarios de comercio exterior, y están llevando el tema a debates económicos en medios, redes sociales y escenarios públicos. Unos reiteran que el proteccionismo ha borrado buena parte de los avances con la apertura de los noventa . Otros creen que la evidencia de las cifras de comercio exterior y crecimiento del PIB contradicen esas afirmaciones . De lado y lado hay argumentos válidos que llevan a concluir que la economía no está cerrada a niveles de antes de los noventa, pero sí ha cundido una ola proteccionista frente a la cual hay que tomar medidas.

E sto ocurre pese a que el promedio de los aranceles bajó del 30 por ciento en los noventa al 5 por ciento ahora . ¿Qué ocurrió? Un nuevo libro del Banco de la República , de los economistas Iader Giraldo, Jorge García y Enrique Montes, insiste en que, aunque bajaron los aranceles, hay tal nivel de barreras no arancelarias que hoy la economía está tan cerrada como hace tres décadas.

Esta medida de protección tiene un propósito que parecería justo: luchar contra la competencia desleal de mercancías importadas a precios irrisorios. Pero su efecto es inocuo, pues solo recargará aún más los costos para los importadores legales. Entre tanto, a los contrabandistas les mejorarán los márgenes de ganancia porque a ellos no les aplica, advierte el presidente de Analdex, Javier Díaz Molina.

Como este caso, hay decenas de medidas de protección vigentes para sectores específicos, que no han permitido evolucionar adecuadamente el comercio exterior. Lo peor, dice el dirigente, es que 70 por ciento de las barreras no arancelarias son autoimpuestas. Es decir, no las exigen otros países, según un estudio del Centro de Comercio Internacional.

El economista Mauricio Reina mencionó en su columna de Portafolio una cifra que confirmaría la mayor incidencia de normas técnicas, requisitos sanitarios y fitosanitarios o cupos de importación. Aseguró que, mientras que en los noventa las medidas no arancelarias cubrían el 27 por ciento de las importaciones totales del país, hoy ya afectan al 80 por ciento.