Salud

Estos son los mejores hospitales de Colombia que entran al top 50 a nivel mundial, según Brand Finance

En total hay seis hospitales del país dentro del top 250.

GoogleSígale el pulso a la salud en Discover: información sobre bienestar, investigación y tendencias

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

10 de febrero de 2026, 10:15 p. m.
Se han consolidado varias instituciones colombianas dentro de este selecto grupo.
Se han consolidado varias instituciones colombianas dentro de este selecto grupo. Foto: El país / Cortesía de LaCardio / Facebook: Hospital Universitario De Santander

Brand Finance Global Top 250 Hospitals 2026 entregó su más reciente informe de los mejores hospitales a nivel mundial, en el que Colombia entra a ser parte de esta extensa lista en la que se integran 250 instituciones.

“En 2025, nuestra investigación fue un paso más allá al examinar los factores que llevan a los profesionales de la salud a considerar trabajar en centros médicos académicos en las áreas de atención al paciente, investigación y docencia. Además, exploramos qué motiva a estos profesionales a recomendar estos hospitales, ya sea a pacientes que requieren tratamiento, a personas interesadas en referenciar o colaborar en la investigación médica del centro médico académico, o a estudiantes que buscan formación y educación médica”, dijo David Haigh, presidente y director ejecutivo de Brand Finance.

Gobierno Petro inicia pago a internos de medicina con giro directo de la ADRES desde 2026

Dos hospitales de Colombia integran el top 50 de los mejores de 2026, donde la Fundación Valle del Lili, con sede en Cali, y la Fundación Cardioinfantil – LaCardio, en Bogotá, quedaron en el puesto 45 y 48 respectivamente. Mientras que la casilla 54 la ocupa la Fundación Santa Fe de Bogotá.

Estas tres instituciones se han consolidado desde hace varios años como las mejores a nivel mundial, donde en el 2025 estuvieron ocupando los puestos 42, 39 y 56 respectivamente.

Salud

Advierten que la falta de sueño o el sueño irregular están detrás de hasta el 20% de las primeras crisis epilépticas

Salud

Inemuri: la “siesta japonesa” en público que mejora la memoria y combate el envejecimiento

Salud

¿Cómo afecta el consumo de café en la salud? Un par de tazas al día pueden reducir riesgos cardiovasculares

Salud

Alerta en Bogotá por pico respiratorio que se viene, ¿volverá el tapabocas?

Salud

Nuevo estudio relaciona el consumo moderado de café y té con la preservación de la función cognitiva; estos son los detalles

Salud

Las quejas contra la Nueva EPS se dispararon un 107 % pese a estar intervenida; preocupa su situación

Salud

Cáncer: estos son los principales factores de riesgo en hombres y mujeres, según la OMS

Empresas

Afiliados a Nueva EPS, en alerta por hospitales y clínicas que ya no los atenderán en 2026: hay preocupación

Arcadia

‘The Pitt’ regresa con una segunda temporada que refleja la “preocupación” por los recortes sanitarios de Trump

Opinión

La vejez en Colombia: cotizar toda la vida para esperar por atención en un pasillo de hospital

“Construir una marca sólida es un desafío particular para los centros médicos académicos (AMC), porque la estructura de un AMC —que ofrece atención a pacientes, investigación médica y educación— implica que se debe tener en cuenta a una amplia variedad de grupos de interés”, detalló Haigh.

Dentro de este selecto grupo del top 100 también se destacan otras tres instituciones colombianas, que figuran entre los mejores hospitales clasificados dentro del top 250.

En este top están el Hospital Universitario de Santander (HUS), ubicado en Bucaramanga, el Hospital Universitario San Vicente de Paul en Medellín y el Instituto Nacional de Cancerología en Bogotá.

“Este reconocimiento destaca nuestra excelencia en atención al paciente, investigación y educación médica, así como la reputación, calidad e innovación que hoy nos posicionan entre los 250 hospitales más importantes del mundo”, dijo el HUS en sus redes sociales al conocer la clasificación.

Más de Salud

Se han consolidado varias instituciones colombianas dentro de este selecto grupo a nivel mundial.

Estos son los mejores hospitales de Colombia que entran al top 50 a nivel mundial, según Brand Finance

Algunas funciones se deben apagar antes de irse a dormir.

Advierten que la falta de sueño o el sueño irregular están detrás de hasta el 20% de las primeras crisis epilépticas

Un trabajador japonés duerme brevemente en el transporte público, una práctica conocida como inemuri, socialmente aceptada en Japón como señal de dedicación laboral, aunque vinculada al cansancio crónico.

Inemuri: la “siesta japonesa” en público que mejora la memoria y combate el envejecimiento

EE.UU.

¿Cómo afecta el consumo de café en la salud? Un par de tazas al día pueden reducir riesgos cardiovasculares

Foto de referencia sobre tapabocas

Alerta en Bogotá por pico respiratorio que se viene, ¿volverá el tapabocas?

Café

Nuevo estudio relaciona el consumo moderado de café y té con la preservación de la función cognitiva; estos son los detalles

Largas filas en la sede de la Nueva EPS de Pasarela, al norte de Cali.

Las quejas contra la Nueva EPS se dispararon un 107 % pese a estar intervenida; preocupa su situación

La prevención y los avances tecnológicos salvan a miles de pacientes en Colombia

Cáncer: estos son los principales factores de riesgo en hombres y mujeres, según la OMS

Ellos dicen que el Acuerdo 340 contradice la Constitución de 1991.

“Es inconstitucional”: Profamilia rechaza Acuerdo 340 por poner barreras al aborto en Bogotá

La detección temprana y tratamientos individualizados están cambiando los resultados frente a los cánceres con mayor impacto en 2030.

Medicina personalizada y detección temprana transforman la lucha contra el cáncer: los tipos que más impactarán en 2030

Noticias Destacadas