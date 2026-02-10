Estos son los mejores hospitales de Colombia que entran al top 50 a nivel mundial, según Brand Finance

Brand Finance Global Top 250 Hospitals 2026 entregó su más reciente informe de los mejores hospitales a nivel mundial, en el que Colombia entra a ser parte de esta extensa lista en la que se integran 250 instituciones.

“En 2025, nuestra investigación fue un paso más allá al examinar los factores que llevan a los profesionales de la salud a considerar trabajar en centros médicos académicos en las áreas de atención al paciente, investigación y docencia. Además, exploramos qué motiva a estos profesionales a recomendar estos hospitales, ya sea a pacientes que requieren tratamiento, a personas interesadas en referenciar o colaborar en la investigación médica del centro médico académico, o a estudiantes que buscan formación y educación médica”, dijo David Haigh, presidente y director ejecutivo de Brand Finance.

Gobierno Petro inicia pago a internos de medicina con giro directo de la ADRES desde 2026

Dos hospitales de Colombia integran el top 50 de los mejores de 2026, donde la Fundación Valle del Lili, con sede en Cali, y la Fundación Cardioinfantil – LaCardio, en Bogotá, quedaron en el puesto 45 y 48 respectivamente. Mientras que la casilla 54 la ocupa la Fundación Santa Fe de Bogotá.

Estas tres instituciones se han consolidado desde hace varios años como las mejores a nivel mundial, donde en el 2025 estuvieron ocupando los puestos 42, 39 y 56 respectivamente.

“Construir una marca sólida es un desafío particular para los centros médicos académicos (AMC), porque la estructura de un AMC —que ofrece atención a pacientes, investigación médica y educación— implica que se debe tener en cuenta a una amplia variedad de grupos de interés”, detalló Haigh.

Dentro de este selecto grupo del top 100 también se destacan otras tres instituciones colombianas, que figuran entre los mejores hospitales clasificados dentro del top 250.

En este top están el Hospital Universitario de Santander (HUS), ubicado en Bucaramanga, el Hospital Universitario San Vicente de Paul en Medellín y el Instituto Nacional de Cancerología en Bogotá.

“Este reconocimiento destaca nuestra excelencia en atención al paciente, investigación y educación médica, así como la reputación, calidad e innovación que hoy nos posicionan entre los 250 hospitales más importantes del mundo”, dijo el HUS en sus redes sociales al conocer la clasificación.