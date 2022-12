¿Las EPS van a desaparecer o no? Así respondió el presidente Gustavo Petro

En el marco de la entrevista en profundidad con Vicky Dávila, directora de SEMANA, el presidente Gustavo Petro respondió a la inquietud que tienen millones de colombianos: la continuidad o no de las Empresas Promotoras de Salud (EPS).

V.D.: Vienen dos reformas claves, la pensional y la de la salud. En la pensional, ¿se va a aumentar la edad?

G.P.: No, ese no es el problema del momento. Lo malo es la estructura que tenemos. El sistema de financiación está dejando a tres millones de personas adultas mayores sin nada, en la calle. El objetivo de un sistema pensional es dar pensión. Si no, ¿para qué? Si las personas cumplen las normas, la edad, ¿por qué no puede tener pensión? Entonces, aquí no hay pensión si no estás en Colpensiones. Es lo único que te está garantizando la pensión. En lo demás, no; a menos que ganes por encima de cuatro salarios mínimos. Esa es la pequeña parte de la población que puede tener ese privilegio. Pero la inmensa mayoría de la población en Colombia tiene menos de un salario mínimo. Entonces, ahí no tienes un sistema que te permita la pensión y de lo que trata la reforma es de tenerla. Tiene que haber un sistema que garantice la pensión.

V.D.: ¿Así cotice o no?

G.P.: No. Estoy hablando de que se cumplan los criterios de ley. Que se coticen las semanas y la edad. Pero es que hay personas que hacen eso, y no van a tener pensión. ¿Por qué? Porque la masa de su ahorro en la cuenta individual no le da para tener la pensión. ¿Por qué? Por el bajo volumen de sus salarios. Entonces, estamos excluyendo a la mayor parte de la sociedad colombiana del derecho a la pensión.

V.D.: Presidente, la pregunta eterna: ¿se acaban los fondos privados de pensión?

G.P.: No se acaban. Lo que estamos diciendo es que se complementan, en el sistema de pilares, porque hoy están separados. Hoy estás en el uno o en el otro. La mayoría está en el que no da pensión. La mayoría de los trabajadores jóvenes está allí.

V.D.: ¿Usted le recomienda a la gente que se vaya a Colpensiones?

G.P.: Eso ya está pasando.

V.D.: ¿Sí? ¿Se está yendo la gente masivamente?

G.P.: Más o menos unos 50 billones de pesos. Eso no es de ahora, viene de más o menos dos gobiernos para acá. Por eso el Estado no quebró. Pero ya hay un flujo. Cuando la gente empieza a percibir, a hacer sus cuentas, cuando ven que ya no es una promesa, como en el año 93, sino que ahora sí empieza a percibir que no va a tener pensión, entonces empieza una presión.

V.D.: Si alguien le preguntara dónde cotizo, si en Colpensiones o en un fondo privado, ¿qué le responde?

G.P.: Estoy en un fondo público.

V.D.: En Colpensiones.

G.P.: Pues estaba, porque como he pasado por la Alcaldía, por el Congreso, eso tiene unos fondos públicos. Pero nunca en privados. Yo voté en contra de eso en el 93. Tenía 32 años y allá llegaban. Claro, yo era joven, era apetitoso para un fondo privado de pensiones. Entonces allá llegaban las señoritas a seducirlo a uno para pasarse a un fondo privado de pensiones…

V.D.: Y no se dejaba seducir…

G.P.: No me dejaba seducir y no me fue mal. Si me hubiera ido, tendría serios problemas. Bueno, ahora la presidencia tiene un régimen especial, pero hubiera tenido serios problemas.

V.D.: ¿La plata de los fondos nunca se va a tocar?

G.P.: Los stocks…

V.D.: Que son billones de billones de pesos.

G.P.: Son casi 300 billones de pesos. No se van a tocar.

V.D.: La reforma a la salud es crucial. ¿Sigue pensando que el sistema en Colombia es uno de los peores del mundo?

G.P.: Es que lo mido por indicadores. Por ejemplo, la tasa de mortalidad materna. Es un indicador internacional de eficiencia de sistemas de salud. Colombia es el último en la Ocde. Entonces, tienes un sistema de salud que deja morir mujeres. El cáncer de mama es un problema esencialmente femenino y hay mujeres que mueren, simplemente, por la espera. En Bogotá existe un buen indicador o pasable. Pero vaya al Chocó y a La Guajira, es el mundo de la exclusión. ¿Ahí cuál es el sistema de salud? Se están muriendo los niños. Entonces hay un sistema de salud que es bueno… en Chapinero.

V.D.: Lo importante es que no se dañe tampoco en Chapinero…

G.P.: No, no le vamos a dañar el sistema de salud a Chapinero (risas). Está funcionando bien, ¿pero el resto?

V.D.: ¿Las EPS van a desaparecer? Eso ya está dicho.

G.P.: Hay un proceso de concertación. Así como llegamos al decreto del salario mínimo, será concertado. Empresarios y trabajadores se pusieron de acuerdo en el aumento del 16 por ciento. Ojalá ese 16 por ciento nos permita reactivar la economía el año entrante, generar una recuperación del poder de compra y, sobre todo, de comida. El problema de hoy se está volviendo de hambre, por los precios de la comida. Entonces se han iniciado también procesos de concertación en salud y en pensiones. Habrá otros temas en la reforma laboral, que es otra de las reformas que vamos a presentar, buscando la estabilidad de las trabajadoras y los trabajadores de Colombia. En el caso de salud, he visto un diálogo entre las actuales EPS, lo que queda, porque es un puñado. Todas se han quebrado y se han llevado la plata de los hospitales y las clínicas. La deuda es de 30 billones de pesos. Esos se llaman muertos. Ese es el resultado de hoy: hay un puñado de EPS que son cajas de compensación. Digamos que los apoyamos como clínicas, como hospitales, es decir, como IPS. Ya veremos el proceso de concertación, a dónde llega. Mi prioridad en la reforma es montar todo el sistema preventivo.