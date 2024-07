SEMANA gana el Premio Rey de España

Hace unos días, la saliente ministra de Trabajo, Alicia Arango, encendió un debate al decir que Colombia debería adoptar el trabajo por horas. Según ella, el país no se podía quedar atrás en una tendencia mundial. Al respecto, SEMANA consultó con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en América Latina y concluyó que la contratación por horas no es la regla, sino que hay diversidad de contratos laborales. En Ecuador hay contratos por tiempo fijo, indeterminado, por temporada, eventual, ocasional, por obra, por tarea y a prueba. Allá, el Mandato Constituyente No. 8 de 2008 prohibió la contratación por horas, pues vulnera el principio de estabilidad laboral. En Argentina existe la posibilidad de celebrar contratos de temporada o eventuales. En ambos casos, los empleados gozan de los mismos derechos que los permanentes. En Chile también es posible celebrar contratos de trabajo con jornada a tiempo parcial con los mismos derechos. En ese país la jornada normal de trabajo no puede superar 45 horas semanales. Finalmente, en Brasil la jornada ordinaria tiene un máximo de 8 horas diarias, con un máximo de 2 horas extras. Estas están prohibidas en la jornada reducida (25 horas a la semana o menos).