Condena histórica contra Clínica Shaio por muerte de Alejandra Lineros

Después de una lucha que ha durado más de ocho años, Eveline Goubert respira con alivio. Sabe que no hay juez ni sentencia que devuelva a su hija Alejandra Lineros, quien en junio de 2012 falleció en la Clínica Shaio a raíz de una neligencia médica donde, no solo fue erradamente diagnosticada con gastroenteritis cuando padecía una diabetes severa, si no que, según un juez del Tribunal Superior de Bogotá, existió una cadena de errores que compete a los médicos José Miguel Espinosa y Andrés Eduardo Carvajal Sabogal, además de los directivos de la Clinica Shaio, como al gerente general Alberto Lineros.