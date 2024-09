Don Jediondo rompe en lágrimas y le rinde homenaje a la Gorda Fabiola recordando anécdota de cuando la visitó en el hospital

El también empresario estuvo en el programa de Vicky en Semana y recordó varios de los momentos que compartió al lado de quien se convirtió en su gran amiga. Don Jediondo no escondió su tristeza y, entre lágrimas, habló de la humorista que le sacó millones de sonrisas a los colombianos.

Don Jediondo no aguantó las lágrimas al hablar de la relación entre la Gorda Fabiola y Polilla: “Una historia de amor permanente”

La visita al hospital

“Fui a visitarla a la clínica y le llevé unas flores muy bonitas. Estaba ella con su hermana y le pregunto que cómo ha seguido, me responde: ‘Ya mejor, jediondito’, entonces yo le dije que me iba a llevar las flores que tenía que visitar a otro enfermo y me respondió: ‘Malparidos’”, recordó.