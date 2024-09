Cantante colombiano denunció, entre lágrimas, que fue víctima de robo en su casa en La Calera: “hasta el gato”

La inseguridad en distintas partes de Bogotá y zonas cercanas no frena, llegando a afectar a varias personas de maneras inimaginables. Las redes sociales se convirtieron en el escenario para que cientos de usuarios denuncien robos y hurtos de los que son víctimas, a mano de delincuentes.

Recientemente, Gigi Posada, un cantante colombiano, denunció a través de una publicación de plataformas digitales que había sido víctima de un fuerte robo en su casa, ubicada en La Calera. El artista grabó un video y dejó a la vista lo bastante afectado que estaba.

De acuerdo con lo que se vio, la víctima del hurto indicó en el clip que estaba bastante preocupado y ansioso por las pérdidas económicas que tuvo, pues se le llevaron la guitarra, los equipos de grabaciones, sus herramientas de trabajo y los elementos que lo ayudaban día a día.

“Me robaron. Hasta el gato. En mi casa en La Calera me robaron muchos equipos de trabajo. Me ayudaría mucho que me ayudaran a compartir y taggear a @PoliciaColombia y a los medios que puedan ayudar a difundir”, escribió en el post.

El cantante comentó que no había dormido ni descansado, pues en la madrugada llegó a su hogar y se percató de todo lo que se le llevaron los presuntos delincuentes. Las sensaciones se apoderaron de él, llevándolo a entrar en una crisis personal.

El artista hizo la denuncia a través de redes sociales. | Foto: X: @GigiPosada

“Llevo toda la noche sin poder dormir. A la 1:30 de la mañana, cuando llegué a mi casa, me encontré con la sorpresa de que habían entrado y me habían robado. Me robaron la guitarra con la que trabajo, la consola, equipos de audio con los que grabo canciones, los micrófonos, cables, cámaras, pedaleras, sumando asciende a 32 millones. Me llenaron de tristeza, frustración, impotencia por esta sensación tan maluca. Con miedo, ansiedad, una decepción, y me siento tan mal haciendo esto”, dijo.

“Yo quisiera pedirles su ayuda, denme mucho trabajo, ténganme en cuenta para sus matrimonio, fiestas, cumpleaños, reuniones, para sus celebraciones y fiestas de empresa, ahora que viene fin de año. Ayúdenme a superar este bache, si alguno de pronto, de buena onda o de corazón, se quiere comunicar conmigo...escríbanme, ahí les doy la información”, agregó.

Para finalizar, el colombiano agradeció esta mala experiencia, señalando que todo pasa por algo y esto le abría caminos a situaciones diferentes. Aunque rompió en llanto, afirmó que solo buscaba ayuda de aquellos que quisieran darle una mano en eventos.

“Esto puede sonar muy masoquista, pero gracias a Dios por esto también, por todo lo que pasa. Todo, aunque a veces nos cueste creerlo y asimilarlo, probablemente en estos momentos de candela uno no entienda, pero todo es para bien. Ahorita la ansiedad no me deja ver cuál es el norte, pero hay una luz y hay un espíritu que me dice que todo será para bien”, concluyó.