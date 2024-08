Así fue el aterrador momento que vivió mujer víctima de robo en la Zona Rosa, en el norte de Bogotá: “No se confíen”

Por medio de las redes sociales, Gabriela Guzmán, reveló que le rompieron el vidrio de su carro, en la zona rosa de Bogotá, y le fue hurtado un MacBook Pro: “No saben la impotencia que se siente”.

Todo ocurrió en la noche del pasado miércoles 14 de agosto después de salir a comer una amiga a comer en un restaurante.

Exactamente, el hurto dio lugar en la calle 80 con décima, en el norte de la ciudad, y sobre el tema, la fotógrafa, diseñadora y freelance dijo que: “No saben que se siente perder el trabajo de toda una vida”, pues argumentó que varios de sus proyectos estaban en el computador.

De igual manera, dijo que su mayor pérdida fue la del disco externo, pues después de que descendiera del carro le rompieron el vidrio, movieron las sillas y así pudieron tomar las cosas del baúl, donde estaba la mochila en la que cargaba su equipo de trabajo.

Para la mujer resulta extraño que supieran que tenía su portátil al interior del automóvil, puesto que “el carro tenía vidrios oscuros que no permiten ver hacia el interior [...] No me pregunte cómo supieron que había un computador ahí. No tengo ni idea”.

La mujer relató que llegó al restaurante alrededor de las 8 p.m. y permaneció allí hasta las 11 de la noche, pero el robo ocurrió pocos minutos después de que se bajara del automóvil. Esto lo pudo verificar gracias a una persona que fue testigo del incidente.

“Yo pensé que había sido como más hacia las 11 de la noche, porque estaba más solo, ya no había más carros ahí y, de seguro, cuando ya todo el mundo se fue”, explicó.

Y agregó: “Cuando bajé del carro y avancé, literalmente en un lapso de cinco minutos rompieron el vidrio. Había tráfico en esa calle, pero les valió y, enfrente de todo el mundo, lo hicieron [...] Por cosas de la vida, una persona conocida, me dijo que había presenciado el robo”.

Mujer se le paró a ladrón, lo arrolló con su motocicleta y reveló lo que pasó

La inseguridad en Bogotá sigue siendo uno de los problemas más acuciantes, generando miedo entre los ciudadanos a pesar de los esfuerzos diarios de las autoridades. Recientemente, se conoció a través de redes sociales un nuevo intento de robo que tuvo como protagonista a una mujer que se resistió al asalto.

El incidente ocurrió en el barrio León XIII, en el sur de la ciudad, y ha suscitado todo tipo de reacciones en las plataformas digitales. Según relató la víctima en un video, un hombre aprovechó un momento de descuido mientras ella conducía su moto y le arrebató el celular. De inmediato, el ladrón intentó escapar en su propia motocicleta, pero la mujer, decidida a no dejarlo huir, lo persiguió con el objetivo de detenerlo. Al parecer, el delincuente no esperaba esta reacción.

Tras una breve persecución, la mujer logró alcanzar al asaltante y lo atropelló con su moto, impidiendo así que escapara. “El tipo creyó que no sabía manejar, pero lo alcancé, lo atropellé y él se levantó diciendo: ‘Ay no, yo no le robé nada’, y me devolvió el celular delante de todos. Es un ladrón”, relató la víctima.

En las imágenes se observa a un policía junto al presunto ladrón, quien estaba esposado tras ser capturado. La mujer también mencionó que el hombre tenía antecedentes judiciales y se encontraba bajo arresto domiciliario. “Le encontraron anotaciones judiciales. Es un delincuente, si lo conocen, denúncienlo”, agregó.