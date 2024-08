Consumo de droga a plena luz del día en el barrio Galán, en Bogotá, preocupa a los residentes del sector

La problemática ha afectado a todas las familias que viven en el sector y que desean disfrutar de los parques con tranquilidad. “Vivimos aquí hace más de 6 años y uno ya no puede caminar tranquilo por el parque, los delincuentes rodean el sector, los consumidores muchas veces generan miedo. No se puede utilizar ni la cancha por el constante olor a droga. Este espacio que se supone es público ya no es para el disfrute de todos,” mencionó un residente del sector.