El también empresario rompió en llanto tras recordar la hermosa historia de amor y complicidad de la Gorda Fabiola y su esposo, Nelson Polanía, Polilla. Don Jediondo afirmó que ella sólo pensaba en su marido y no tenía ojos para otro hombre, su otro amor eran sus tres hijos: Juan, Alejandra y David.

Don Jediondo no aguantó las lágrimas al hablar de la relación entre la Gorda Fabiola y Polilla: “Una historia de amor permanente”

El humorista también rememoró que la primera vez que él se presentó en el famoso programa de Sábados felices, en el que compartieron varios momentos juntos, Posada estuvo de jurado y tuvo un gran gesto después de que fuera el ganador. “Al final se me acercó al camerino y me dijo: ‘Pedro, ya ganaste, pero hay que mejorar esto y coger la rutina por todo lado. Todo era con un gran amor y con una enseñanza’”, agregó.

No ocultó el gran dolor que siente por esta situación: “No he asimilado bien el impacto de que ya no esté, de que se haya ido, estoy muy adolorido por esto. Para su familia un abrazo de solidaridad, siempre estaremos presentes para lo que quieran. Se nos va alguien maravilloso, un ser especial, gran mamá, esposa y humorista. Muchas gracias, Fabiola”, finalizó.