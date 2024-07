“En campaña, Petro no quería una constituyente y ya la está promoviendo; no tienen credibilidad”

A propósito de la constituyente, hay quienes aseguran que configura una jugada de Gustavo Petro para perpetuarse en el poder . No obstante, el mandatario ha negado dichos señalamientos, insistiendo en que dejará la Presidencia el 7 de agosto de 2026, día en que termina su período constitucionalmente.

“Él (Petro), en la campaña, no quería una constituyente y ya la está promoviendo. Juan Fernando Cristo no quería irrespetar el resultado del plebiscito, y lo hicieron, así que ellos no tienen credibilidad para que nosotros quedemos tranquilos por lo que nos digan ahora”, consideró el representante Hernán Cadavid.