“Es una orden”: Miguel Uribe expone “enormes riesgos” que vienen con el decreto que promueve las marchas campesinas

“Este gobierno naturaliza las vías de hecho”

“La movilización no es solo salir a taponar vías”

“Movilizarse no es solamente salir a taponar vías. La movilización no solamente requiere ir a las calles. Esto es una invitación para movernos a tratar de reclamar nuestros derechos (...). Ahí no dice: ‘Vayan a movilizarse y tapen la vía del tren en La Guajira’... ahí no dice eso. Se utilizan expresiones que han identificado a ese sector y que identifican a este gobierno, pero no va dirigido a crear caos en el país y tampoco es ninguna orden”, concluyó la senadora Martha Peralta en el espacio de Vicky en Semana.