“Me parece curioso que aquí quieran oír a los campesinos y con la reforma a la salud no oyeron a los pacientes”

“Entonces yo no estoy diciendo mentiras y parte de lo que aquí nos preocupa no es que se movilicen, dejen de decir eso. Bienvenida la movilización, bienvenida la organización. Tenemos un derecho constitucional de asociación. Y si lo que quieren ustedes es estimular la participación de los campesinos en la reforma agraria, por favor, es lo mínimo que se les pide ”, indicó el senador del Centro Democrático.

¿Satanizando el decreto?

“Mi interpretación y así está el sentido de este decreto, es que está dirigido a que en esas asambleas van a surgir problemáticas, necesidades, y obviamente van a requerirse recursos. Por ejemplo, van a haber campesinos que digan ‘yo necesito la ampliación de mi territorio y necesito más tierras. Es que yo necesito agua. Es que yo necesito vías aptas para llevar mis productos para sacarlos’. Es a eso a lo que se refiere ese artículo. Ahí no está diciendo: ‘ si necesitan plata para moverse o agarrar un bus y venir a la movilización y bloquear, ahí están los rubros. No señor ’” , manifestó Peralta en Vicky en Semana.

El artículo objeto de discusión entre Uribe y Peralta

“Además no reconocen errores, porque solo les gusta cuando los aplauden (...) claro que hemos visto esa actitud y además usan una retórica falsa. Son el Gobierno que estigmatiza a quienes no están con ellos. Ahora resulta que no nos gusta los campesinos, resulta que somos antidemocráticos. No, es al revés, son ellos quienes son antidemocráticos”, señaló el senador Uribe.