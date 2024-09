“Está en peligro el abastecimiento para Bogotá y el resto del país”: gremios lanzan preocupante advertencia si continúa el paro camionero

“En el caso del arroz, si no se soluciona de aquí a esta semana, la entrante va a haber problema de abastecimiento y va a empezar a perderse el arroz. Cuando el arroz está de recolectar, si no se hace en los cuatro, cinco días siguientes, se daña en el campo. Y aquí no hay que pensar solamente en los consumidores, sino en los productores que se verían afectados, prácticamente a una quiebra. (…) Como van las cosas, está en peligro el abastecimiento para Bogotá y todo el resto del país. Si no se arregla este problema, seguramente de aquí al fin de semana vamos a tener serios problemas”, dijo Hernández.