Gobernadores ven claras soluciones al paro de transportadores y se lo dicen a Petro mientras él arremete en X

“La clase obrera hoy debe salir a defender el país. No es pueblo contra pueblo. Eso es lo que quieren. Es ayudando a resolver una agenda de los pequeños camioneros que permita que el país no sufra el déficit que nos llevaría a mantener las desigualdades sociales y que al mismo tiempo el mercado de la carga tenga más presencia del pequeño camionero. Es logrando extender al máximo los sindicatos de chóferes de las grandes empresas camioneras y de transporte público del país empezando por transmilenio. Aprovechemos el tiempo del paro para realizar las grandes asambleas de sindicalización. El Gobierno apoyará por completo la legalización sindical de los trabajadores del transporte”. De esta manera, el presidente Gustavo Petro reaccionó al paro de transportadores , que completa tres días y ha colapsado la movilidad de miles de personas en Colombia y amenaza con un desabastecimiento de alimentos.

“Hay una promesa de campaña”, dijo Díaz, al recordar que el Gobierno les prometió una cosa y ahora tiene en contra a los transportadores por la alza salarial. “Congelaría el decreto y me sentaría en una mesa técnica. No pondría en ejecución este decreto, quitaría la causa del problema, eso pienso. De resto puede aumentar la crisis en el departamento y en el país”, agregó Díaz. De igual manera, dijo el gobernador, el presidente Petro se expone a que más gente se sume a la movilización mientras él sigue mandando esa clase de mensajes.

A su turno, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, señaló que esto no se trata de poner bandos, de ricos y pobres, sino de tener “prudencia, tranquilidad”. De acuerdo con la mandataria, enviar esos mensajes complica más la situación en su departamento, afectado por los múltiples bloqueos. Ambos coincidieron en que enviar a la Fuerza Pública no es solución, dado que generaría violencia. Además, indicaron, serían demasiados bloqueos para atenderlos todo mediante el uso de la fuerza.

Desde el sábado, la administración de Gustavo Petro aumentó el precio del combustible que usa la mayoría de los vehículos de carga. El diésel quedó en unos 2,7 dólares por galón (3,8 litros), tras un aumento del equivalente a 46 centavos de dólar. “Yo soy el que mantengo la casa, los gastos, ya no me daría ganancia. Me tocaría venderla (el camión) o hacer otra cosa porque no es rentable”, dijo el transportista Johani Diaz en medio de la protesta.