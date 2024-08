Federico Gutiérrez habla con Vicky Dávila en Medellín: “Si Antioquia resiste, Colombia se salva”. 10 momentos imperdibles

La conversación de Vicky Dávila y Federico Gutiérrez cerró el primer encuentro del ciclo de SEMANA por Colombia. Se trató de una conversación abierta y frentera en la que el alcalde de Medellín contó lo que está haciendo en la ciudad y la forma como ve el país. “Yo no he visto a un tipo más orgulloso de ser un alcalde de una ciudad que usted”, comenzó la directora de este medio.

Vea la entrevista completa

Gutiérrez detalló cómo se ha esforzado en “recuperar una ciudad que quedó maltrecha por la corrupción y por la desidia”. No ocultó el amor que siente por su trabajo y por la capital de Antioquia: “Medellín es una ciudad espectacular. Nosotros lo que tenemos es el mejor activo, que es su gente y es una belleza. En Medellín, toda la gente está trabajando para que a Colombia le vaya bien”.

En la conversación, se habló de todo. Estos fueron los mejores momentos:

1. “No vale la pena que les dediquemos tiempo... Saquearon y se robaron a Medellín”

El alcalde narró con dolor la radiografía de cómo encontró la ciudad cuando llegó al cargo. “Uno acá se puede quedar hablando del pasado y de toda esa gente que hizo tanto daño, pero no vale la pena que les dediquemos tanto tiempo, porque el daño que se hizo fue tan grande y donde yo he dicho en un tema, no solo que quisieron dividir la sociedad, sino que saquearon y se robaron a Medellín. Eso hay que decirlo”, mencionó.

Vicky Dávila, directora de SEMANA, y Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Gutiérrez narró algunos de los logros que ha tenido en el tiempo que ha estado al mando. “Estamos trabajando todos de la mano para reconstruir Medellín. En el último semestre Medellín bajo el desempleo de 9,4 % a 8,6 %”, detalló.

Aseguró que hoy, en la ciudad, el 97 % del empleo lo dan las empresas. “Entonces, tenemos que apoyar este sector. Pudimos sacar adelante el plan de desarrollo, un plan que tiene 40 billones de pesos de inversión, la inversión más alta en educación. Tenemos un rubro aprobado por 1,2 billones de pesos cuando lo máximo eran 250 mil millones. Tenemos claro para dónde vamos con este plan de desarrollo avanzado, tenemos la tasa de homicidios más baja de los últimos 40 años. Es la primera vez que se da en 45 o 50 años; en Medellín hay más muertes por accidentes de tránsito que muertes violentas. Venimos disminuyendo los hurtos y generando confianza”, aseveró.

2. “Antioquia y Medellín están todo el día bajo ataque del Gobierno nacional”

El alcalde habló con sinceridad de lo que siente ha sido el trato de la Casa de Nariño hacia los paisas. “Si no quieren ayudar, que no pongan el palo en la rueda. Por ahí dicen que hay gente que ni raja ni presta el hacha. Le voy a dar un mensaje al Gobierno nacional: nosotros todo el día estamos bajo ataque y yo le diría al presidente Petro: oiga, ¿usted no cree que es más fácil cumplir las metas del Plan de Desarrollo Nacional con alcaldes y gobernadores, que andar todo el día peleando y buscando pleito?”, cuestionó Fico.

Sobre eso, el alcalde pidió que se dé esa unión mínima: “¿Cómo no vamos a querer que Colombia supere la pobreza y que los jóvenes tengan oportunidades?, pero todos los días lo único que recibimos son ataques”.

Semana por Colombia. Vicky Dávila, directora de SEMANA, y Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

3. “¡Qué perdido está en el mapa el presidente Petro!”

En su malestar con el gobierno, el alcalde dio un ejemplo concreto: el túnel del Toyo. Se trata de una de las obras más importantes para la región. Promete conectar Medellín con el mar de Antioquia y con la costa de Urabá, quedando a solo cuatro horas y media, cuando antes se gastaban más de siete.

“Yo estoy ahí con el gobernador y la petición es sencilla, El presidente no quiere pasarle la plata a Antioquia. Entonces, por lo menos entréguenos esa porción que queda faltando y lo construimos nosotros. Faciliten las cosas. Eso no es cualquier proyecto y él dice que son vías para los más ricos del departamento que pasan por El Poblado. Esa es una conexión estratégica de país. No es una obra solo de Antioquia. ¡Ojo presidente! ¡Ayúdele a Antioquia!”, aseguró.

Agregó que él propondría a la Casa de Nariño que le ayude a sacar el tema con Invías. “Nosotros tenemos claro para dónde vamos. Que se pongan las pilas ellos que ya llevan dos años de gobierno”, agregó.

4. “Si Antioquia resiste, Colombia se salva”

El alcalde contestó a la pregunta de la directora de SEMANA de cómo piensa “resistir” los años que le restan en su cargo con tanta animadversión del Gobierno nacional. Su respuesta fue clara: “Si Antioquia resiste, Colombia se salva. Y vamos a seguir resistiendo, vamos a seguir buscando la colaboración armónica entre las instituciones. Somos colombianos todos. No podemos renunciar a los recursos del orden nacional que puedan llegar. Yo voy a seguir insistiendo a través de proyectos con bases técnicas, pero seguiremos defendiendo el país desde las regiones. Yo desde acá tengo un papel también claro y es defender la democracia desde Medellín y desde Antioquia. Vamos a seguir opinando, así nos quieran callar”, aseguró.

“Yo invitaría al país a que nos vayamos preparando para que cuando haya un verdadero cambio en el 2026 estemos listos para ver qué vamos a hacer justamente a partir de ese momento, para reactivar la economía, para recuperar la seguridad, para brindarle oportunidades sociales a la gente. Yo creo que eso es lo más importante”, puntualizó.

Gutiérrez habló del país y de la esperanza que tiene de que las cosas mejoren. “No nos vamos a rendir. Como decimos en Antioquia, ‘que no se nos caiga el carriel’. Lo que quieren hacer todos los días generando caos, amenazas, una zozobra tan grande, es que digamos ‘perdimos el país’. Pues no les vamos a dar ese gusto. No hemos perdido el país. Otra cosa es que lo lleven a un salto al vacío sin paracaídas, pero a Colombia lo vamos a sacar adelante desde las regiones”, afirmó el Gutiérrez.

SEMANA por Colombia. Panel Pulso a la ciudad de Medellín. Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

5. “Maduro dijo que él (Petro) es su mejor consejero”

El alcalde también criticó duramente la posición que ha tenido el gobierno colombiano con el robo de las elecciones en Venezuela. Aseguró que esa animadversión ante Medellín se ha dado en gran parte cuando él opina de temas incómodos para el gobierno.

“La posición nuestra no tiene ambigüedades. La posición nuestra con lo de Venezuela es muy clara. El Gobierno nacional y todos los países democráticos del mundo deberían reconocer inmediatamente a Edmundo González como el presidente legítimo de los venezolanos, pues fue elegido democráticamente. ¿Pero con qué nos encontramos? El Gobierno nacional ha tratado de mantener una posición a la que algunos le dicen ambigua, pero en mi concepto no es ambigua, sino a favor de la dictadura de Maduro. Le están dando tiempo. Además, Maduro dijo que él (Petro) es su mejor consejero. Entonces, ¿qué consejo le dio?: ¡Gane tiempo, gane tiempo!”, sostuvo.

Y agregó: “Aquí lo más grave es que algunos gobiernos se han prestado a esas dictaduras. Con esas dictaduras uno no puede tener ningún tipo de duda. Uno tiene que tener claro que hacen mal, que violan los derechos humanos, que están en contra de la democracia y ahí no puede haber una posición diferente. Yo ahí mantengo una posición clara y la vamos a mantener toda la vida. Solo en Medellín el 10 % de la población es migrante venezolana. Hay que verlos en las calles llorando de ver cómo les robaron las elecciones. Hay que verlos con la frustración de que querían volver a su país para rehacer sus vidas. Hay que ver el dolor que tienen. También nos duele a nosotros”, remató.

6. “El país tiene que saber lo grave que le puede pasar a Isa”

El alcalde aseguró que al presidente también le molestó mucho su reacción sobre ISA. “Le incomodó mucho al gobierno y directamente al presidente, se le notó porque me dedicó todo un puente a través de las redes sociales. Tantas cosas buenas que hay que hacer en un puente y se dedican a envenenar el alma”, comenzó.

Y entregó detalles de la empresa. “Lo de ISA es muy delicado. Yo sí tenía y tengo la responsabilidad de alzar la voz. Tengo elementos para dar la discusión. El nombre que llevó y por el cual el presidente les ordenó a los cinco integrantes de su Junta Directiva votar fue el gerente de EPM y hay graves denuncias de corrupción alrededor de lo que hicieron allí con Afinia”, detalló.

Aseguró, además, que se habrían pactado ocho millones de dólares con el anterior alcalde y un expolítico corrupto de Bello y que el testigo, según el alcalde: “me contó a mí cómo fue eso”. El fin habría sido, según ese testigo, poner otra persona para poder direccionar los contratos. El alcalde contó que la ciudad tiene una participación en la empresa del 8,8 % de las acciones. También recordó que Carlos Raúl Yepes votó negativo por ese nombramiento.

ENTREVISTA EN VIVO | Pulso a la ciudad de Medellín. Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín. Vicky Dávila, directora de SEMANA. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Gutiérrez cuestionó los chats que se conocieron del nuevo gerente de EPM con Emilio Tapia. “Que le expliquen a la gente. Yo creo que él le tiene que explicar al país. ¿Por qué eligieron a una persona cuestionada en esa empresa de los colombianos?”, se cuestionó.

“Entonces, qué furia la del Gobierno nacional, cuando yo pongo esto en evidencia. Ese día se nos despacharon con los trinos”, narró. Y agregó: “A nosotros no nos van a callar y vamos a seguir hablando y vamos a seguir denunciando la corrupción. Y a la mayoría de los corruptos que se robaron a Medellín, de los aliados del jefe de la banda, la tienen nombrada en altos cargos a nivel nacional. Ellos fueron los que eligieron la corrupción como una forma de gobierno y no nos vamos a callar, y el país tiene que saber lo grave que le puede pasar a ISA”, advirtió.

7. “No me voy a poner a mendigarle protección al Gobierno nacional”

El alcalde también habló de lo que significó que la UNP le redujera el esquema de seguridad en un 50 %. “Eso es como una intimidación. Yo me preocupo inclusive más por la seguridad de la gente que por mi propia seguridad. Otra cosa es la familia y el Estado, pues tiene que dar la herramienta. Una cosa es la UNP y otra cosa es la Policía. Nosotros tenemos un esquema mixto, que es policía y UNP. La Policía con nosotros siempre ha estado firme y tenemos un muy buen esquema, y yo eso lo agradezco al general Salamanca que ha estado pendiente de este tema y también el comandante del Área Metropolitana, el general Lamprea y tengo unas personas maravillosas a mi lado que aparte de ser policías son mis amigos” comentó.

“Vicky, yo no me voy a poner a mendigarle protección al Gobierno nacional. A nosotros aquí en la calle nos protege la misma gente, nosotros aquí estamos en las calles tranquilos. A mí lo que me preocupa es ver cómo se está perdiendo la seguridad para todos los colombianos. Eso sí que es un tema grave”, denunció el alcalde.

8. “¿Por qué tanto afán de trabajar tanto por los peores criminales?”

Las críticas a la forma como el gobierno ha manejado los grupos criminales fueron severas. “Hoy no hay paz total, sino una entrega total del territorio a estructuras criminales, que no tiene otro origen diferente que el pacto de La Picota en campaña para ayudarlos a elegir en el gobierno. Ese es el origen de la paz total”, dijo sin rodeos.

El alcalde aseguró que el gobierno les está dando a “todas las peores estructuras tratamiento político: al ELN, a las disidencias Farc... ¡por Dios! Es el peor insulto que le pueden hacer al país. Las Farc no entregaron ni la mitad de las armas. No han reparado una sola víctima, se burlaron del país... Yo le diría el gobierno: tanto afán de trabajar tanto por los peores criminales en vez de trabajar por la gente del campo, por la gente trabajadora, por el agricultor que se está teniendo que desplazar... La lucha contra estas estructuras criminales nunca ha sido fácil, pero otra cosa es entregarles el país en bandeja de plata”, afirmó.

ENTREVISTA EN VIVO | Pulso a la ciudad de Medellín. Vicky Dávila, directora de SEMANA, y Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

9. “Ese es mi psiquiatra Vicky... yo necesito levantarme, ponerme unos tenis e irme a correr”

En la entrevista, también hubo espacios para reflexionar sobre asuntos que nada que tienen que ver con la política. El alcalde contó lo importante que es hacer deporte en su vida. “Si uno no hace deporte, no se cómo se está aliviado, cómo tener la mente despejada. Yo troto y es una de las cosas que yo le digo a la gente siempre: saque espacios que les generen tranquilidad. Yo cuando salgo a correr o salgo a montar en bicicleta, resuelvo muchas de las situaciones que me dan vuelta en la cabeza. Este domingo tenemos la maratón en Medellín. Yo voy a correr 21 km que es la media maratón. La voy a correr con mi familia”, contó feliz.

También narró que participará en el triatlón en Cartagena en 15 días haciendo 1,5 kilómetros de natación, 40 kilometros de bicicleta y luego 10 kilometros de trote. “Hice el medio Ironman hace dos añitos y quiero volverlo a hacer. Busco un equilibrio. Así como es importante el trabajo, y hay que trabajar duro, hay que tener equilibrio: la familia, los amigos, la diversión, el deporte. El deporte hace parte de mi vida y me hace mucha falta. Si no hago deporte una semana, es como si me cambiara el mundo”, agregó.

Y al final hizo un comentario que despertó risas en el auditorio: “Yo les aseguro que si esa gente hiciera deporte, no viviría tan amargada”.

10. La sorpresa a Federico Gutiérrez

Al final del foro, el alcalde recibió una serenata. “Yo le traje un regalito a usted... usted dijo que le gustaban los vallenatos, pero mire esta belleza”, le dijo Vicky Dávila a Gutiérrez. El trío comenzó cantando la querida canción Soy colombiano.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, y Vicky Dávila, directora de SEMANA. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO