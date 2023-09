“Hay momentos en los que duele tanto que no se alcanza ni a respirar”: María Ximena Céspedes, madre de joven víctima de feminicidio en México

Con tan solo 18 años de edad, le arrebataron la vida a Ana María Serrano, víctima de feminicidio en México. Este caso generó conmoción no solo en el país centroamericano sino que también en Colombia, pues Ana María soñaba con ser cardióloga; además, es la sobrina del exministro de Hacienda José Manuel Restrepo.

Precisamente, en el espacio de Vicky en Semana, la mamá de la joven, la señora María Ximena Céspedes, abrió su corazón, luego de haber vivido este doloroso capítulo en su vida.

Esta es la entrevista con María Ximena Céspedes:

De acuerdo con María Ximena Céspedes, el dolor de la muerte de su hija es inmenso. “Hay momentos en los que duele tanto que no se alcanza ni a respirar”.

La madre de la joven, que tenía una vida por delante, comentó que el feminicidio de su hija debe tener algún fin, especialmente en México, donde los casos aumentan.

Luego de esto, detalló que ella junto a su esposo se fue de viaje a celebrar su aniversario de bodas, sin esperar que no volvería a ver a su hija con vida. Recalcó que Ana María Serrano estuvo sola en casa, tenía su chofer y se quedó estudiando. “Nosotros, muy tranquila, la dejamos en la casa”, manifestó.

Enseguida, recordó el amargo momento en el que se enteró de lo que sucedió con Ana María. “Yo no sé si Dios es grande, pero la que se dio de cuenta fui yo estado del otro lado... (Ana María) me dijo ‘ya llegué a la casa’, me despedí de ella y le dije que al día siguiente íbamos a salir muy temprano, entonces, que al día siguiente hablábamos... Me dijo ‘sí, perfecto, adiós, mamá'”.

La sobrina del exministro José Manuel Restrepo fue asesinada en México. | Foto: Cortesía a SEMANA

“A las 2:00 de la mañana suena el teléfono, rarísimo, un número desconocido, mi esposo no contesta y yo lo primero que pregunto es Ana María... Yo dije ‘ay, la voy a saludar’, agarro el teléfono y le digo ‘oye, ¿cómo estás?’ Entonces, en ese momento no contestaba y no contestaba... 15 minutos después, me decía ‘espérame tantito’... eso no lo va a decir ella nunca, y me pareció muy raro, y en ese momento entró otro mensaje despidiéndose, diciendo que ella no quería vivir sola y que estaba muy triste y que, pues, entonces, me la despidiera de su papá”, hizo memoria Céspedes en Vicky en Semana.

Tan pronto María Ximena vio estos extraños mensajes en el chat de su hija, procedió a llamar a los vecinos, también a su cuñado, entre otras personas... “A los tres minutos en punto, porque ya incluso lo medimos con la Fiscalía, mi vecino entró y ya estaba muerta”, recordó, con tristeza, la mamá de la joven víctima de feminicidio.

La colombiana Ana María Serrano Céspedes fue víctima de feminicidio en México. (Foto: tomada de @jrestrp) | Foto: Foto tomada de redes sociales @jrestrp

“Espérame tantito”

Al notar la extrañeza del mensaje, María Ximena Céspedes expresó en Vicky en Semana que las palabras no fueron escritas por la joven estudiante de medicina; de hecho, comentó que “ella ya estaba muerta en ese momento, la persona ya no estaba ahí, eso ya está comprobado por los peritos, se los puedo confirmar”.

El presunto feminicida “era un niño del salón de la escuela. Fue novio de Ana María durante año y medio... Comió en mi casa, vivió la mitad del tiempo en mi casa, así como tiene al novio de su hijo porque quiere que no pase nada... Era conocido, era querido, era un niño muy educado, el mejor alumno de la generación, conocíamos a sus papás... O sea uno dice de dónde... Comió con mis papás y mis suegros, o sea, cuando uno tiene un tema así lo primero que le da a uno es un complejo de culpa de que no se da de cuenta de algo, de que algo se le pasó... No sé qué pasó, no sabemos si siempre fue así, eso lo determinará alguien más, pero en este caso no había ninguna señal por lo menos mientras fueron novios”, detalló la señora Céspedes.

Ana María Serrano fue encontrada sin vida en su casa. | Foto: Twitter: @GlodeJo07/Suministrada a SEMANA

Además de lo anterior, María Ximena Céspedes confirmó en Vicky en Semana que ya se descartó que la muerte de su hija fuese un suicidio. “Fue un feminicidio... todas las pruebas apuntan a que fue él, nadie más podría haberlo hecho porque, de verdad, todo el mundo la quería”, complementó la afligida madre.