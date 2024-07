Iván Duque le canta la tabla a Petro al aire por su silencio “cómplice” ante el “hurto” de Maduro en Venezuela

El expresidente de Colombia, Iván Duque, también se pronunció rápidamente y aseguró este lunes en diálogo con Vicky en SEMANA que Maduro no ha ganado nada, puesto que todo el mundo se dio cuenta que se “robó las elecciones” en el vecino país.

Igualmente, el exmandatario aprovechó el momento para cuestionar fuertemente al presidente Gustavo Petro por no haber salido, hasta el momento, a rechazar la “fraudulenta” reelección del líder del régimen venezolano. Asimismo, señaló que se debe reconocer el triunfo del líder opositor, Edmundo González.

Además, sentenció: ”El Gobierno de Colombia no solo tiene que rechazar este hurto, sino que debe reconocer públicamente el triunfo contundente de Edmundo González. Nicolás Maduro no ha ganado nada, se está robando las elecciones. Hoy es muy difícil guardar silencio ante esto. El Gobierno debe salir a reconocer la victoria de Edmundo y rechazar este robo”.

“Si Colombia sale a reconocer a Nicolás Maduro y al régimen, lo que nos queda de mensaje es lo que se le viene pierna arriba a nuestro país de cara al 2026. No podemos quedarnos tranquilos” , concluyó Duque en Vicky en SEMANA.

Hay que mencionar que el actual director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, contó hace unas horas cuál es la primera postura del presidente Gustavo Petro frente a los resultados de los comicios en el vecino país. El funcionario puntualizó que todavía no se puede hablar de un fraude electoral.

“Primero tienen que hacer el recuento de los votos para poder hablar de fraude. Si no hay un recuento voto a voto y mesa a mesa, no se puede hablar de que hubo o de que no hubo fraude. Debe haber un recuento de los votos uno a uno en presencia de delegados internacionales”, manifestó inicialmente.