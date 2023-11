Libertad de Luis Manuel Díaz | “Nunca habíamos visto en una liberación un carro de valores. Veo que concretaron el negocio con el ELN”

Y agregó: “estoy agradecido y feliz de que lo hayan liberado pero nunca habíamos visto en una liberación un carro de valores. Es impresionante y ahí queda una duda de si se pagó por ese rescate. Había rumores de que estaban pidiendo 3.7 millones de dólares. Hay que ver si se pagó ese dinero. No es un triunfo del Gobierno, no es porque yo tenga algo contra el Gobierno, yo creo que incluso es un fracaso del Gobierno y de estos diálogos de paz ese secuestro y los demás secuestros y los atentados y los asesinatos que ocurren. Yo hoy veo un fortalecimiento en estos grupos guerrilleros del ELN (Ejército de Liberación Nacional), las disidencias, veo que están avanzando en el territorio, en el fortalecimiento de sus estructuras y lamento, de verdad, que esto esté sucediendo. Para mí, me quedan muchas dudas de si esa liberación fue una voluntad de paz por parte del ELN. Yo veo que más bien lograron concretar el negocio porque qué hace un carro de valores punteando la caravana de la ONU (Organización de las Naciones Unidas). Y no han salido a explicar por qué ese carro de valores estaba ahí”.

También en ‘Vicky en SEMANA’, el senador David Luna pidió explicaciones claras del Gobierno sobre el particular. “Yo celebro que ojalá hoy, en poquitas horas, liberen al padre de Luis Díaz, al señor Luis Manuel Díaz. Lo que también quiero es saber qué es lo que está de por medio en esas conversaciones. He oído comentarios que me parecen que no tienen sustento, pero que sí me preocupan mucho. Y son comentarios de que por medio hay giros por parte del Gobierno al ELN”, aseguró el senador David Luna antes de que tuviera lugar la liberación.