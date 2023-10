Mikhail Krasnov, alcalde electo de Tunja, dice que el “sumercé” le es familiar y responde si es de izquierda o derecha

El profe, como es más conocido en Tunja, contó que nació en Rusia hace 45 años, cuando todavía era la Unión Soviética. No obstante, vivió la mayor parte de su vida adulta en Berlín, Alemania.

Fue en febrero de 2008 cuando llegó a Boyacá, en el marco de un intercambio estudiantil entre la Universidad Humboldt de Berlín y la UPTC de Tunja. “En aquella época no sabía que me iba a enamorar de la ciudad y que me iba a quedar”, comentó. Desde entonces, su ejercicio en el país ha estado volcado principalmente hacia la academia.