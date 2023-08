“No le queda bien victimizarse”: piden al presidente Petro responsabilizarse por las confesiones de su hijo Nicolás Petro

Por su parte, Miguel Uribe calificó lo dicho por Nicolás Petro como “la punta del iceberg (…). Se están abriendo las puertas a uno de los casos de corrupción y políticos más graves de la historia del país (…). El hijo del presidente está diciendo que entraron dineros ilícitos e irregulares a la campaña del presidente ”, pese a que se detalló que el mandatario colombiano no tendría conocimiento de estos montos.

VIDEO | ‘Lo que me da gusto del caso de Nicolás Petro es ver cómo el gobierno de Gustavo Petro se desmorona ante los colombianos’

A renglón seguido, Gabriel Becerra, del Pacto Histórico, expresó que “nadie puede estar por encima de la ley y eso debe quedar claro (…). Uno no puede pretender que lo culpen de una manera distinta porque si no, no estaríamos en una democracia. Nosotros [el Pacto Histórico] estamos reafirmando una postura institucional”.