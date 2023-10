“¿Nos toca pedirle permiso a la mesa de negociación, a las disidencias de las Farc, para que la fuerza pública entre a cualquier territorio?”

Camargo recordó que el pasado 21 de octubre, 18 militares que estaban en los operativos del llamado Plan Democracia, como antesala a las elecciones del próximo 29 de octubre, fueron abordados por un grupo de ciudadanos que no solo los desarmó, sino que los secuestró. Posteriormente, fueron liberados al día siguiente.

“Eso es inadmisible, la institucionalidad no tiene lugar vedado en el territorio nacional. Y frente a ello quiero ser claro y no quiero que esto se preste para equívocos de interpretaciones: aquí hay una sola interpretación y es que nuestra fuerza pública es la única que puede garantizar el desarrollo, no solo del certamen democrático del próximo domingo, sino de todos los habitantes en el territorio nacional”, agregó Camargo en Vicky en Semana.