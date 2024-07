¿Petro buscará quedarse en el poder? “¿Y con quién da el golpe de Estado, él y Verónica con una cauchera? Termina en la cárcel”

De acuerdo con el exsenador, él no cree que el presidente Gustavo Petro siga en el poder. “Petro puede querer quedarse, pero no tiene la más remota posibilidad”, aseguró, al indicar que mientras el mandatario insiste en su “poder constituyente” los caminos constitucionales no le dan. Primero, porque está prohibido por ley. Y, segundo, porque el otro camino que le quedaría ser un golpe de Estado.