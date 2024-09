“Petro ofende a los demás y luego asume el papel de víctima”

“ Se han organizado para dar el golpe de estado. Lo anunciado se desarrolla. Del pueblo que me eligió dependerá que el designio oligárquico se vuelva realidad o los derrotaremos de nuevo. Esta no será una votación parlamentaria de nuestros enemigos para sacarnos. Esto será una lucha popular ”, escribió.

“Petro no nos puede someter a punta de amenazas de bravucón de colegio. Petro ha sido beneficiario de indultos por delitos penales. Ha sido beneficiario de levantamiento de sanciones disciplinarias, protegido por las instancias internacionales. Le han perdonado las sanciones fiscales multimillonarias. ¿Entonces resulta que es el único hombre en Colombia que no lo puede tocar ninguna autoridad porque se trata de un golpe de Estado?”, sostuvo.

“Nos tenemos que concientizar que él no puede someter a Colombia a ese chantaje: o me aprueban o voy a la calle. Si me investigan, me voy a la calle. O si no hacen lo que yo quiero, a la calle. Basta de eso. Este país es mucho más que esa bravuconada”, expresó.