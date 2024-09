“Petro va a convertirse en una persona tremendamente peligrosa porque él sabe que triunfa en el caos”

Cabal aseguró que a Petro no le gusta gobernar y solo sabe hacer oposición. “El temor de Petro es que su locura y su afán de llegar al poder no le sirvieron de nada porque no le gusta gobernar, no le gusta hacer algo distinto a la oposición. Su cabeza no le da, su matemática es invertida, es al revés. Estudio Economía y yo no sé cómo lo graduaron. Tiene un grupo de aduladores que van a llevar al país al desastre”, sostuvo.