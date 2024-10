Por denuncia contra Diego Cancino le reclaman a Petro por su silencio: “Colombia llora por un ojo y eso que la víctima es petrista”

“A mí sí me parece que es asqueroso lo que le está pasando a las mujeres colombianas. En el mundo entero ha quedado muy claro que uno a las víctimas les cree y tienen que hacer la investigación rigurosa. Lo que sí parece muy extraño es que el presidente (Gustavo Petro) tenga tanta cobertura por hombres que maltratan mujeres. No es solamente este caso, me pareció asqueroso ir a un almuerzo a ver si lo van a contratar y el señor metiéndole las manos en la camisa, borracho, tirado en el piso, viendo a ver cómo la besuquea. A uno le parece que todo es tan absurdo”, agregó la congresista.

“Conozco a Diego Cancino desde hace muchos años, desde que era concejal. Nos cruzamos en varios espacios en temas de derechos humanos, pero nunca tuvimos una relación cercana. Jamás fuimos amigos. Como viceministro nos encontrábamos en los pasillos, nos ayudábamos ”, manifestó Yuly Viviana Vargas Ávila al señalar que estaba por quedarse sin trabajo y por eso le pidió ayuda . “Le paso mi hoja de vida, el hombre me llama y quedamos de almorzar al día siguiente. Le digo que sí, pero luego me dijo que tenía tiempo ese mismo día, 9 de octubre, para que llegara a su apartamento”, agregó, en diálogo con SEMANA.

Ya en dicho apartamento, dijo la mujer, Cancino se intentó sobrepasar y hasta le tocó sus partes íntimas. Luego, cuenta que Cancino le dijo “eres genial”, se levantó de la silla y se le acercó por detrás. Narra que la abrazó, le metió las manos debajo de la blusa y le tocó los senos sin su consentimiento. “Ante esta situación reaccioné rápidamente quitándomelo de encima y, frente a ello, él me tomó de las manos, me bajó de la silla de la barra en la que yo estaba e intentó besarme sin mi consentimiento. Yo lo alejé de mí y le dije que no deseaba ningún tipo de relación que no fuera política y/o profesional y que mi interés no iba más allá de eso, que por favor respetara dicho límite”, agregó. Posteriormente, señaló, intentó seguir en la charla con normalidad, pero dado el acoso ella llamó a unos conocidos.