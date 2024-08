Revelan en SEMANA el plan que tenía el régimen de Maduro para robarse las elecciones: “Página del CNE nunca se hackeó”

“Primero, hay que desmentir al Consejo Electoral, diciendo que hubo una cantidad de observadores. No hubo observadores, fue una lista de activistas afines al régimen del dictador Maduro. El segundo tema, la página web del Consejo Nacional Electoral nunca se hackeó. La página estuvo desconectada con las redes sociales. Es decir, ellos desde el día anterior ya habían hecho una programación para no publicar actas ni divulgar ninguna información. Y lo más grave es el día de la elección, que la gente vota de manera libre, gana Edmundo González, y lo que sucede es lo que se vaticinó: no dieron resultados. Menos mal las máquinas lograron imprimirlas todas (as actas) y la gente en los videos en la redes..., están las actas con los códigos QR, que es lo que sube María Corina Machado de manera diligente y le muestra al mundo que ellos ganaron”, reveló Vega.