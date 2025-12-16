Suscribirse

Política

Alexander Vega, codirector del Partido de la U, aseguró que Julián López tendrá que renunciar a su curul para irse de la colectividad

A pesar de esas declaraciones, el congresista ha dicho que podrá seguir al frente de la Cámara de Representantes.

Redacción Semana
16 de diciembre de 2025, 6:14 p. m.
Julián López y Alexánder Vega.
Alexander Vega se refirió a la renuncia de Julián López al partido. | Foto: SEMANA

El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, del Partido de la U, renunció a la colectividad en las últimas horas. Según dijo uno de los presidentes del partido, Alexander Vega, si toma esa decisión, deberá también desistir de su curul.

“Hemos recibido la carta de Julián López, representante de La U, donde manifiesta la renuncia a la militancia del partido. Para que esta renuncia sea aceptada y tenga un efecto legal y jurídico, tiene que renunciar igualmente a la curul”, aseguró Vega.

El presidente de la colectividad dijo que esperan que dentro del trámite que está adelantando López de irse del partido, presente la renuncia a la curul de la Cámara de Representantes por el departamento del Valle del Cauca, por el que fue elegido en 2022.

“De lo contrario, no se puede tramitar dicha renuncia, toda vez que la ley y la jurisprudencia han manifestado que las curules y dignidades son de los partidos políticos”, afirmó el copresidente de la colectividad.

Alexánder Vega.
Alexander Vega fue registrador nacional. | Foto: juan carlos sierra-semana

El pronunciamiento se da luego de que López anunciara que ya radicó la renuncia al Partido de la U. “Nos quita, la verdad, un peso, nos permite tres cosas: mantener nuestra curul, que es la curul de nuestros electorales, más de 53.500 personas que creyeron en Julián López”, aseguró. En el video, López aparece con muletas por un procedimiento médico reciente.

Según el representante, continuaría presidiendo la Cámara de Representantes. “Lo tercero es que podemos hacer política libremente, ya no vamos a tener el yugo de Dilian atrás y de ese Partido de la U, sino que vamos para adelante, con mucha fortaleza”, afirmó.

Contexto: Julián López, presidente de la Cámara de Representantes, renunció al Partido de la U

López la ha emprendido en contra de la gobernadora del Valle, a pesar de que algunos le han cuestionado que fue ella quien lo impulsó para lograr su curul.

Presidente de la Cámara de Representantes Julián López
Presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, dice que no renunciará a su curul. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

“En la política, como en la vida, la lealtad no se predica, la lealtad se demuestra, y eso es lo que hoy exige el país: lealtad, coherencia, respeto y compromiso. Escuchar a quien hoy pretende hablar en nombre de La Nueva U mientras ataca a quien lo ayudó a llegar a donde está, no es renovación, es deslealtad”, le dijo hace unas semanas la senadora Norma Hurtado, de esa misma bancada, a López.

La senadora publicó fotos del actual presidente de la Cámara en las que sale con la gobernadora del Valle y cuestionó que le haya dado la espalda a Dilian Francisca Toro ahora que se ha acercado a otros sectores políticos, porque, según dijo, eso representaría “ingratitud, mezquindad y misoginia”, por lo que lo llamó “malagradecido”.

