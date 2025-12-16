El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, del Partido de la U, renunció a la colectividad en las últimas horas. Según dijo uno de los presidentes del partido, Alexander Vega, si toma esa decisión, deberá también desistir de su curul.

“Hemos recibido la carta de Julián López, representante de La U, donde manifiesta la renuncia a la militancia del partido. Para que esta renuncia sea aceptada y tenga un efecto legal y jurídico, tiene que renunciar igualmente a la curul”, aseguró Vega.

El presidente de la colectividad dijo que esperan que dentro del trámite que está adelantando López de irse del partido, presente la renuncia a la curul de la Cámara de Representantes por el departamento del Valle del Cauca, por el que fue elegido en 2022.

“De lo contrario, no se puede tramitar dicha renuncia, toda vez que la ley y la jurisprudencia han manifestado que las curules y dignidades son de los partidos políticos”, afirmó el copresidente de la colectividad.

El pronunciamiento se da luego de que López anunciara que ya radicó la renuncia al Partido de la U. “Nos quita, la verdad, un peso, nos permite tres cosas: mantener nuestra curul, que es la curul de nuestros electorales, más de 53.500 personas que creyeron en Julián López”, aseguró. En el video, López aparece con muletas por un procedimiento médico reciente.

Hoy presenté mi renuncia oficial e irrevocable al Partido de la U.



Según el representante, continuaría presidiendo la Cámara de Representantes. “Lo tercero es que podemos hacer política libremente, ya no vamos a tener el yugo de Dilian atrás y de ese Partido de la U, sino que vamos para adelante, con mucha fortaleza”, afirmó.

López la ha emprendido en contra de la gobernadora del Valle, a pesar de que algunos le han cuestionado que fue ella quien lo impulsó para lograr su curul.

“En la política, como en la vida, la lealtad no se predica, la lealtad se demuestra, y eso es lo que hoy exige el país: lealtad, coherencia, respeto y compromiso. Escuchar a quien hoy pretende hablar en nombre de La Nueva U mientras ataca a quien lo ayudó a llegar a donde está, no es renovación, es deslealtad”, le dijo hace unas semanas la senadora Norma Hurtado, de esa misma bancada, a López.