Suscribirse

Confidenciales

El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, fue sometido a una cirugía

El congresista del Partido de la U compartió fotografías de su recuperación.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
5 de diciembre de 2025, 9:30 p. m.
Presidente de la Cámara, Julián López.
Presidente de la Cámara, Julián López | Foto: Cortesía

Al presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, le practicaron una cirugía de talón de Aquiles, por la que tendrá que desplazarse con ayuda de muletas durante unas semanas hasta que termine su recuperación.

El procedimiento médico fue esta semana y el congresista compartió fotografías en las que se le ve sonriente, posando con muletas en sus manos, y un yeso en su pierna derecha, que tendrá que portar durante el proceso de recuperación.

Contexto: En Marcha pidió pista al CNE para participar en las consultas interpartidistas

En semanas recientes, López ha sido noticia por su disputa con las directivas del Partido de la U, después de que el legislador decidiera lanzar un movimiento que nombró como ‘Nueva U’ dentro de las bases de la colectividad.

Han sido tales las discordias del congresista con su colectividad que López advirtió que su aval para las elecciones legislativas del 2026 estuvo en riesgo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gustavo Petro dio inesperada orden a los militares por amenaza de Donald Trump a Colombia: “Con la vida”

2. ¿Qué necesita Atlético Nacional, contra América de Cali, para jugar la final de la Liga BetPlay con Tolima?

3. Esto dijo Carlos Antonio Vélez del grupo que le tocó a Colombia en el Mundial 2026: “La única parte que no me gusta...”

4. Reportan nueva emisión de gas y ceniza del volcán Puracé que alcanzó 900 metros sobre la cima

5. La reacción de la Selección Portugal de Cristiano Ronaldo al conocer que Colombia será su rival en el Mundial 2026

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Cámara de Representantescongreso

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.