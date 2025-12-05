Al presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, le practicaron una cirugía de talón de Aquiles, por la que tendrá que desplazarse con ayuda de muletas durante unas semanas hasta que termine su recuperación.

El procedimiento médico fue esta semana y el congresista compartió fotografías en las que se le ve sonriente, posando con muletas en sus manos, y un yeso en su pierna derecha, que tendrá que portar durante el proceso de recuperación.

En semanas recientes, López ha sido noticia por su disputa con las directivas del Partido de la U, después de que el legislador decidiera lanzar un movimiento que nombró como ‘Nueva U’ dentro de las bases de la colectividad.