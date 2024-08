“Si Petro valida pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, les digo a los colombianos: prepárense”

“Rechazamos categóricamente el anuncio del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, que indicó haber concluido una supuesta verificación de los resultados del proceso electoral del 28 de julio, emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), y que pretende convalidar los resultados sin sustento emitidos por el órgano electoral” , expresaron los once países.

“¿Petro va a acompañar el terrorismo de Estado o va a actuar para que Nicolás Maduro comience el proceso de transición? No puede haber titubeos”, expresó Arellano.

“Al señor Gustavo Petro, no hay duda que el pueblo se expresó y dejó claro que Edmundo González Urrutia es el hombre que se debe juramentar el 10 de enero. Su actuar y su trabajo debe estar enfocado en el reconocimiento González Urrutia, el reconocimiento al pueblo soberano de Venezuela, la claridad de que el TSJ y el CNE y sus voceros son instrumentos para sostener y dilatar en el tiempo a Maduro en Miraflores”, dijo.

“Nicolás Maduro no tiene apoyo popular. A Maduro solo le queda el miedo. Colombia tiene un papel clave como estado, como nación y sobre todo en su máximo representante, como es Gustavo Petro, que no puede actuar de acuerdo con complicidades ideológicas. No puede ser Petro el único que respalde a un tirano que la CIDH ha titulado como responsable de un terrorismo de estado”, sostuvo la exdiputada.