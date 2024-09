Sueltan en vivo que Petro tiene la solución para levantar el paro camionero, pero prefirió retar a los transportadores

“El país no se dejará bloquear. El alza del diésel es justa porque sólo se está recuperando el dinero de un subsidio que nunca se debió haber dado y que ya suma una gran fracción de la deuda pública de Colombia”, manifestó inicialmente el jefe de Estado.

Luego, sentenció: “La clase obrera hoy debe salir a defender el país. No es pueblo contra pueblo. Eso es lo que quieren. Es ayudando a resolver una agenda de los pequeños camioneros que permita que el país no sufra el déficit, el cual nos llevaría a mantener las desigualdades sociales y que al mismo tiempo el mercado de la carga tenga más presencia del pequeño camionero”.

Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, habló este miércoles con Vicky en Semana y no ocultó su molestia ante esas declaraciones, puntualizando que el mandatario cordobés no puede salir con ese tipo de mensajes en medio de una situación tan crítica, como la que está viviendo Colombia en la actualidad.

Igualmente, la servidora pública aprovechó el diálogo con este medio para manifestar que el presidente Petro no debe reducir el debate a ricos y pobres, puesto que los bloqueos afectan a toda la ciudadanía. Asimismo, recalcó que no es momento de dividir, sino de unir.

#VickyEnSemana | "Todos somos afectados. Uno no puede sentarse y dividir el país entre pobres y ricos, izquierda y derecha… Esto es un problema de país": le dice la gobernadora @RafaelaCortesZ al presidente @petrogustavo ante el #ParoCamionero https://t.co/M58K3EhQKd pic.twitter.com/YWdPuks9WR

“Aquí no podemos dividir el país entre ricos y pobres, aquí todos nos estamos viendo afectados. Uno no puede sentarse y dividir el país entre pobres y ricos, izquierda y derecha. Esto es un problema de país, aquí todos nos tenemos que sentar a mirar como reducir ese hueco. Hay que sentarse a concertar y a dialogar” , precisó Cortés.

“Eso depende de los ministerios, no de nosotros. Prácticamente esto nos unió más y le corresponde al alto gobierno que defina”, aseguró García, al indicar que, para él, no hay fecha límite de sostener el cese de actividades. Sobre los bloqueos a vías, aseveró, a su protesta se unieron sectores afectados por el aumento del precio del diésel, pero sobre los cuales no tienen competencia.