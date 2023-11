Vicefiscal Martha Mancera al presidente Gustavo Petro: “Si algo me pasa, queda un documento”

Martha Mancera, vicefiscal general de la nación, habló con Vicky en Semana. En el marco de la entrevista, en la que hizo múltiples señalamientos contra el jefe de Estado, acusándolo de estar orquestando un complot en su contra, la funcionaria quiso enviarle un mensaje directo al mandatario de los colombianos.

“Señor presidente, a usted lo eligieron los colombianos, a usted le entregaron en sus manos liderar el territorio patrio. Y liderar el territorio patrio es respetar las normas. Usted ha dicho que fue fundante de la Constitución del 91. No se le olvide, presidente, esa Constitución dice que hay que respetar la dignidad humana que tanto usted ha luchado”, aseguró Mancera.

“Presidente, le pido que pare ya esta estrategia de hacerles creer a los colombianos que yo no soy una persona honesta y que yo no debo quedarme en la Fiscalía General de la Nación ni siquiera para aplicar la ley. Presidente, los colombianos exigimos es que sea transparente, honesto, que por lo que usted ha venido luchando por tantos años lo aplique. No siga con los seguimientos y no me siga con la fabricación de carpetas para judicializarme. Tengo toda la documentación, si algo me pasa queda un documento en donde cada una de estas situaciones quedan con soporte probatorio. No más, yo no soy ninguna mafiosa, respéteme”, agregó.

Vea la entrevista con la vicefiscal Martha Mancera:

“Me está diciendo a mí mafiosa. Más bien por qué no revisamos los hechos en Colombia y miramos si desde la Casa de Nariño lo que se está haciendo es proteger a los narcotraficantes en Colombia. Eso sí es un tema que deberían estar diciéndolo, no solamente desde la Casa de Nariño, sino desde el mismo Gobierno. Yo no soy ninguna mafiosa”, insistió la vicefiscal Mancera.

De acuerdo con la funcionaria, el presidente Petro ha tejido un discurso para dejarla a ella como si no fuera una mujer idónea. “Ya es normal que se siga a las personas, que se les tome fotografías, que se hagan videos. Eso es normal para las instituciones, pero debería ser anormal, porque entonces quienes de una u otra forma aplicamos la ley contra narcotraficantes y contra quienes las infringen, entonces somos perseguidores del Gobierno”

“Esa estrategia la ha dicho el señor fiscal general de la nación (Francisco Barbosa), la sabe el presidente para desprestigiar a una funcionaria de 30 años de ejercicio. Me está diciendo a mí mafiosa. Más bien, ¿por qué no revisamos los hechos en Colombia y miramos si desde la Casa de Nariño lo que se está haciendo es proteger a los narcotraficantes en Colombia?”, agregó.

La funcionaria también denunció que la están siguiendo y por eso responsabilizó al jefe de Estado por su integridad y la de su familia. “Yo he sentido los seguimientos en más de una oportunidad, y muy seguramente van a empezar a salir con que yo salí a comer con unos unos compañeros y si hay uno que está siendo investigado van a salir a decir, ‘otra vez la vicefiscal se sienta con los criminales’. No otra vez, no más, yo no me siento ni con criminales, ni con narcos, ni estoy haciendo mesas de diálogo. Me da mucha pena, pero esta situación debe parar”.

La vicefiscal Martha Mancera y el fiscal Francisco Barbosa | Foto: FISCALIA