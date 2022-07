¿El movimiento de los ojos puede revelar una mentira?

La experta en lenguaje verbal y no verbal Rita Karanauskas habla acerca de la técnica para detectar mentiras basada en la lectura del movimiento de los ojos.

Se cree que al mentir las personas dirigen su mirada hacia la derecha, debido a la cognición específica que está sucediendo en el cerebro, pero ¿realmente es así? En este episodio de Cazamentiras, Rita Karanauskas habla acerca de esta creencia y explica por qué muchas veces es una técnica poco confiable para detectar mentiras.

La teoría de la mirada

La relación entre el movimiento ocular y las mentiras es una teoría propuesta por la programación neurolingüística (PNL), un método de bienestar que usa técnicas psicológicas. Esta se basa en que al mentir suceden cogniciones y procesos neurológicos que tienen como resultado el movimiento involuntario de los ojos.

En teoría, si una persona mira hacia la parte superior derecha significa que está construyendo información mientras que si mira hacia la izquierda está recordando. Sin embargo, en el 2012, la revista digital Public Library of Science ONE publicó un estudio en el que se evidenció que no hay una diferencia significativa entre el movimiento ocular de las personas cuando están mintiendo y cuando dicen la verdad.

Rita Karanauskas desarrolla esta información en el nuevo episodio de Cazamentiras y aporta otras herramientas que pueden ayudar a identificar mentiras de manera más acertada. Siga conectado a Cazamentiras y aprenda más acerca de las herramientas para detectar mentiras y engaños junto a Rita Karanauskas.

¿Quién es Rita Karanauskas?

Rita Karanauskas es una experta en la lectura y el análisis del lenguaje verbal y no verbal. Se entrenó en la ‘mentira de la palabra’ con un instructor que perteneció a los U.S. Marshals, institución que se encarga de la seguridad judicial, las investigaciones criminales y otras tareas de criminalística en los Estados Unidos. Luego, expandió su conocimiento en el Paul Ekman Group (PEG).

Gracias a esta trayectoria, Rita Karanauskas ha trabajado en operaciones encubiertas y en interrogatorios criminales. Además, ha publicado dos libros, Cazamentiras (2011) y No te atrevas a mentirme (2015), en los cuales explora más acerca de la lectura de las señales de la mentira y el engaño en las personas

En Cazamentiras, con Rita Karanauskas, aprenderá a armar el rompecabezas del engaño usando herramientas de análisis de escritura, imagen personal, lenguaje corporal y verbal. Conéctese a Semana Play y siga aprendiendo sobre este y más temas de su interés.